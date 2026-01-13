Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар і євро пішли на спад після серії рекордів: новий курс валют на 14 січня

Руслана Заклінська
13 січня 2026, 18:48
69
Національний банк України помітно зміцнив позиції гривні.
Долар і євро пішли на спад після серії рекордів: новий курс валют на 14 січня
Курс валют на 14 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 14 січня
  • Наскільки впав курс євро
  • Який курс злотого встановлено на 14 січня

На середу, 14 січня, Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро після періоду їх рекордного зростання. Водночас подешевшав і польський злотий. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США встановлено на рівні 43,18 грн/дол. Американська валюта подешевшала приблизно на 8 копійок порівняно з вівторком (43,26 грн/дол.).

відео дня

Євро також пішов униз. Курс європейської валюти на 14 січня становить 50,32 грн/євро, що майже на 20 копійок менше, ніж днем раніше (50,53 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,11/43,15 грн/дол., а до євро - 50,29/50,33 грн/євро.

Курс злотого на 14 січня

Польський злотий у середу також подешевшав. Його офіційний курс НБУ встановив на рівні 11,95 грн, що приблизно на 5 копійок нижче, ніж 13 січня (12,00 грн).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи варто купувати долари і євро зараз - думка експерта

Доктор економічних наук Олексій Плотніков зазначив, що стрімка девальвація гривні найближчим часом зупиниться на рівні близько 43 грн за долар. Тому люди, які мають вільні гроші і не планують їх використовувати найближчі 6 місяців, можуть обмінювати гривню на валюту.

Якщо ж фінансової подушки немає, поспішати з обміном не варто. Плотніков пояснив, що Національний банк контролює курс, утримуючи його на рівні 43–43,50 грн/дол. до літа, а потім поступово наближатиме до середньорічного показника, закладеного в держбюджет.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 13 січня Національний банк України підвищив офіційні курси основних валют. Долар США зріс до 43,26 гривні, додавши близько 18 копійок і знову оновивши історичний максимум.

Також, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, валютний ринок цього тижня залишатиметься стабільним, без різких коливань. Долар очікується в межах 42,3-42,9 грн, євро - 48,5-49,75 грн, при цьому Національний банк продовжить стримувати курс через інтервенції.

Як повідомляв Главред, на початку січня 2026 року долар і євро оновили історичні максимуми, проте різкого стрибка до 45-55 грн найближчим часом не прогнозується. Фінансова експертка Надія Байор зазначила, що НБУ має достатні резерви, а січневі коливання є сезонними.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Як вимикатимуть світло 14 січня: в "Укренерго" розповіли про обмеження

    Як вимикатимуть світло 14 січня: в "Укренерго" розповіли про обмеження

    19:28Енергетика
    Загроза для всіх областей - Росія почала бити новим видом зброї по Україні, що відомо

    Загроза для всіх областей - Росія почала бити новим видом зброї по Україні, що відомо

    19:03Війна
    У Чорному морі дрони завдали удару по трьох нафтових танкерах, що прямували до РФ – ЗМІ

    У Чорному морі дрони завдали удару по трьох нафтових танкерах, що прямували до РФ – ЗМІ

    18:58Світ
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

    Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

    Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

    Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

    РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

    РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

    Світло вимикатимуть увесь день: Черкащину накриють жорсткі графіки

    Світло вимикатимуть увесь день: Черкащину накриють жорсткі графіки

    Гороскоп Таро на завтра, 14 січня: Терезам - сила, Стрільцям - остерігатися

    Гороскоп Таро на завтра, 14 січня: Терезам - сила, Стрільцям - остерігатися

    Останні новини

    19:57

    Малюк залишається в СБУ і обіцяє нову "палаючу бавовну" в РФ

    19:56

    М’ясо чи рослинна їжа: науковці з’ясували, який раціон продовжує життя

    19:28

    Як вимикатимуть світло 14 січня: в "Укренерго" розповіли про обмеження

    19:10

    Чому війна Путіна стає ганебною: що робитиме КремльПогляд

    19:03

    Загроза для всіх областей - Росія почала бити новим видом зброї по Україні, що відомо

    Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський факторСергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор
    18:58

    У Чорному морі дрони завдали удару по трьох нафтових танкерах, що прямували до РФ – ЗМІ

    18:57

    Полісся відсторонило двох лідерів від основної команди – стала відома причина

    18:48

    Долар і євро пішли на спад після серії рекордів: новий курс валют на 14 січня

    18:18

    Відомий український репер мобілізувався до Нацгвардії - деталі

    Реклама
    18:11

    Коридор затемнень розвалить Росію - астролог назвав дату неповернення для КремляВідео

    17:55

    "Жорсткі графіки": стало відомо, коли Київ повернеться до погодинних відключень

    17:55

    Як вибрати повербанк, щоб не пожалкувати: 4 вкрай важливі характеристики

    17:40

    Втрати бюджету через нелегальну торгівлю тютюновими виробами у 2025 році сягають 34 млрд грн

    17:22

    Лобода спричинила переполох у РФ через допомогу ЗСУ — деталіВідео

    17:14

    Чи піде РФ на форсування Дніпра: Ступак про загрозу нового штурму Херсона

    17:02

    Ці знаки зодіаку чекає переломний момент: життя зміниться на краще

    17:01

    Детектив НАБУ Магамедрасулов не повернув до каси 30 тис. доларів, які отримав на документування злочину, – експрокурор САПФото

    16:55

    Терехов поділився харківським досвідом подолання енергетичних криз в складних погодних умовах

    16:54

    Періс Хілтон розкрила правду про стан Брітні Спірс

    16:54

    Зимовий прогрів двигуна: чому це важливо та як зрозуміти, що авто вже готове їхати

    Реклама
    16:44

    Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на нову посаду

    16:43

    Зниклий "Тамбовський вовк" з "Кварталу" з'явився і зробив оголошення

    16:34

    Як висушити білизну взимку без батарей: простий лайфхак, про який мало хто знаєВідео

    16:24

    Алчевський сценарій в Києві - наскільки реальна загроза замерзання столиці

    16:07

    "Наша гордість і наш лицар": на війні загинув відомий археолог

    15:57

    Житомирщину скує лютий мороз: синоптики розповіли, коли вдарять найсильніші холоди

    15:45

    "У нього народилися діти": Дерюгіна розповіла, чому розлучилася з Блохіним

    15:35

    "Не є наказом": чи викликатимуть в ЦНАПах Полтави поліцію на ухилянтів

    15:33

    На честь рідної людини: Дзідзьо розкрив зворушливу історію псевдоніма

    15:32

    Чи може Україна знищувати кораблі РФ до пуску ракет "Калібр" - в ВМС відповіли

    15:11

    Морози та обстріли в Харкові: що доручив створити Терехов у місті

    14:59

    Економно та ефективно: лайфхак для українців, як взимку швидко висушити одяг

    14:32

    Як обрати солодощі, які не шкодять: поради кондитера-нутриціолога

    14:11

    "Чиєсь дитинство залишилося тут": подружжя приголомшило Мережу знахідками на горищі

    14:09

    Транспорт стоїть, сотні будинків без тепла: у Києві критичний дефіцит електроенергії

    13:59

    Почалося замерзання: українцям назвали ознаки, які вказують на можливий розрив труб

    13:58

    Діти в Україні знайшли найбільший скарб Східної Європи: де саме та що там булоВідео

    13:44

    Під загрозою була Одеса і не тільки: Сирський розкрив таємні плани РФ

    13:41

    Шмигаля, Федорова і Малюка у відставку: Рада підтримала низку рішень

    13:21

    Кабаєва написала Дерюгіній після початку війни: що вона сказалаВідео

    Реклама
    13:19

    "Начепили кайданки": ведучу-росіянку "Орла і Решки" вигнали з США

    13:14

    Дуже смачна вечеря без грама м'яса: рецепт страви за 20 хвилин

    13:09

    Коли буде Великдень у 2026 році в Україні: точна дата та відмінності календарів

    12:34

    Блекаут у Київській області: частина супермаркетів припиняють роботу

    12:33

    Точно не "хештег" - як правильно називати українською цей символВідео

    12:20

    "Симптом відчаю": ЗМІ дізналися про катастрофічні втрати РФ на фронті

    12:19

    Загриміла до лікарні Каменських дала знати, що з нею відбуваєтьсяВідео

    12:17

    Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям - роздратування, Козлам - гнів

    12:13

    Хто познайомив диктатора Путіна з Кабаєвою: Дерюгіна розкрила головний секрет

    11:46

    Ситуація зі світлом на Правому березі Києва погіршилась: в ДТЕК зробили заяву

    Новини Києва
    Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
    Новини України
    Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
    Привітання
    З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
    Цікаве
    Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
    Регіони
    Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
    Новини шоу бізнесу
    Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
    Рецепти
    Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

    © 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти