Долар і євро пішли на спад після серії рекордів: новий курс валют на 14 січня

На середу, 14 січня, Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро після періоду їх рекордного зростання. Водночас подешевшав і польський злотий. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара США встановлено на рівні 43,18 грн/дол. Американська валюта подешевшала приблизно на 8 копійок порівняно з вівторком (43,26 грн/дол.).
Євро також пішов униз. Курс європейської валюти на 14 січня становить 50,32 грн/євро, що майже на 20 копійок менше, ніж днем раніше (50,53 грн/євро).
На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,11/43,15 грн/дол., а до євро - 50,29/50,33 грн/євро.
Курс злотого на 14 січня
Польський злотий у середу також подешевшав. Його офіційний курс НБУ встановив на рівні 11,95 грн, що приблизно на 5 копійок нижче, ніж 13 січня (12,00 грн).
Чи варто купувати долари і євро зараз - думка експерта
Доктор економічних наук Олексій Плотніков зазначив, що стрімка девальвація гривні найближчим часом зупиниться на рівні близько 43 грн за долар. Тому люди, які мають вільні гроші і не планують їх використовувати найближчі 6 місяців, можуть обмінювати гривню на валюту.
Якщо ж фінансової подушки немає, поспішати з обміном не варто. Плотніков пояснив, що Національний банк контролює курс, утримуючи його на рівні 43–43,50 грн/дол. до літа, а потім поступово наближатиме до середньорічного показника, закладеного в держбюджет.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, на 13 січня Національний банк України підвищив офіційні курси основних валют. Долар США зріс до 43,26 гривні, додавши близько 18 копійок і знову оновивши історичний максимум.
Також, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, валютний ринок цього тижня залишатиметься стабільним, без різких коливань. Долар очікується в межах 42,3-42,9 грн, євро - 48,5-49,75 грн, при цьому Національний банк продовжить стримувати курс через інтервенції.
Як повідомляв Главред, на початку січня 2026 року долар і євро оновили історичні максимуми, проте різкого стрибка до 45-55 грн найближчим часом не прогнозується. Фінансова експертка Надія Байор зазначила, що НБУ має достатні резерви, а січневі коливання є сезонними.
