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Суворі обмеження та тиск: Зеленський розкрив деталі нових санкцій проти РФ

Марія Николишин
18 липня 2025, 11:18
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Президент зауважив, що санкції продовжують тиск на російський танкерний флот.
Суворі обмеження та тиск: Зеленський розкрив деталі нових санкцій проти РФ
Нові санкції проти Росії / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

  • 18-й пакет санкцій продовжує тиск на Росію
  • Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту
  • Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована

Євросоюз затвердив 18-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії. Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто активно працював та допомагав із ним. Про він написав у Telegram.

Він заявив, що особливо хоче відзначити пані Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і кожного лідера країн Євросоюзу за консолідацію та спільну принципову позицію.

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"Дякую пану Президенту Євроради Антоніу Кошті. Дякую Данії за дійсно сильний початок головування в ЄС. Це потрібне рішення, і потрібне саме зараз як реагування на те, що Росія зробила більш жорстокими удари по наших містах і селах", - йдеться у повідомленні.

За його словами, 18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти.

"Також Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту – близько 46 доларів за барель. У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути", - підкреслив Зеленський.

Він також окремо відзначив рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що пов’язані з газопроводами системи "Північний потік", будівництво яких було частиною підготовки Путіна до повномасштабної війни.

"Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована. Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції", - підсумував президент України.

Суворі обмеження та тиск: Зеленський розкрив деталі нових санкцій проти РФ
Вплив санкцій на РФ / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас 18 липня заявила, що Євросоюз схвалив один із найжорсткіших на сьогоднішній день пакетів санкцій проти країни-агресора Росії. До 18-го пакету санкційних заходів увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту і заходи проти банків і компаній за межами РФ.

Видання Politico писало, що президент США Дональд Трамп висловив готовність підтримати двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, однак висунув власну умову.

Водночас, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Росія використовувала переговори в Стамбулі як інструмент затягування санкційного тиску з боку США. За його словами, ця тактика працює, адже нові обмеження вводяться повільно.

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Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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