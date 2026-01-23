Бензин та дизель в Україні стрімко подорожчають: коли ціни на АЗС підуть вгору

Експерт наголосив, що гуртова вартість бензину та дизелю не стоїть на місці.

Подорожчання пального в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

В найближчі тижні дизель та бензин подорожчають

Ціни можуть піднятися на 2 гривні

Це станеться через те, що нові партії пального дорожчі за попередні

Вартість пального на українських АЗС в найближчий тиждень-два зросте на 2 гривні. Про це заявив засновник групи компанії Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН.

За його словами, запаси палива у трейдерів закінчилися ще у середині січня - на два тижні раніше, ніж планувалося, через необхідність заправляти генератори.

Крім того, він додав, що заява першого віцепрем’єра, міністра енергетики Дениса Шмигаля про те, що запасів палива в Україні вистачить на 20 днів, створила ажіотаж.

"І вигрібли усі активно заправки. Дефіциту не сталося, але запаси добре під’їли, тому довелося терміново закуповувати нові партії", - пояснив експерт.

Льоушкін говорить, що нові партії пального дорожчі за попередні через додаткову націнку постачальників за терміновість. Також через морози зросла закупівля більш дорого дизельного палива з "арктичними" присадками.

"Паливні трейдери також хочуть додатково підзаробити, розраховуючи на подальше зростання цін на нафту та високий попит на паливо для генераторів. Як результат, гуртова ціна на дизель за останній тиждень вже зросла на 2 гривні, сягнувши 49 гривень за літр. Не стоїть на місці і гуртова вартість бензину", - наголосив він.

Крім того, на його думку, пальне додатково подорожчає на гривню, оскільки гуртові продавці хочуть закласти у вартість майбутнє можливе знецінення гривні до іноземних валют.

Чому паливо дорожчає

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорив, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні по відношенню до основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

За його словами, валютний фактор вже додав до ціни близько гривні за літр, а глобальний ринок нафти — ще приблизно півтори.

Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, в НБУ говорили, що в Україні очікується суттєве зростання цін на паливо. Це станеться через нові акцизи, які набули чинності 1 січня 2026 року. Крім того, підвищення акцизів спровокує зростання вартості пального не лише у 2026-му, а й у майбутньому.

Також повідомлялось, що обстріли мосту на трасі Одеса-Рені можуть заблокувати до 60% імпорту пального в Україну, а ціни на бензин підуть вгору.

Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

