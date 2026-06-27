Україна вперше в історії конфіскувала мільйони у криптовалюті: у кого забрали активи

В управління держави перейшли понад 372 мільйона гривень.

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Україна вперше в історії конфіскувала криптовалюту / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

Україна вперше арештувала криптовалюту

В управління держави передали понад 372 млн грн

Україна вперше в історії арештувала криптовалюту та передала в управління державі. Про це офіційно заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Сьогодні, 27 червня, на криптогаманець АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) хакери перерахували понад 8,3 мільйонів USDT - понад 372 млн грн.

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"Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі. Йдеться про цифрові активи, що перебували на криптогаманцях, підконтрольних члену міжнародного хакерського угруповання. За даними слідства, шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп та легалізовували отримані кошти в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна", - зазначив генеральний прокурор.

Загалом збитки від діяльності шахраїв перевищують 100 мільйонів доларів. Арештувати вдалося активи на понад 11,1 мільйонів доларів:

житлові будинки,

квартири,

автомобілі,

1 млн доларів США готівкою,

віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 млн доларів США.

Правоохоронці затримали чотирьох учасників угруповання. Серед них є і організатор.

"Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України. Працюємо далі", - йдеться у повідомленні.

Схеми шахраїв - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні шахраї почали використовувати нову схему для обману. Вони розміщують в соціальних мережах оголошення про нібито допомогу від ООН.

Також українців попереджали про небезпечну фішингову розсилку, що надходить нібито від Міністерства енергетики. Шахраї розсилають електронні повідомлення з закликами до оплати та вкладеними файлами або посиланнями, які пропонують завантажити. Саме ці вкладення можуть містити шкідливе програмне забезпечення, здатне відкрити зловмисникам доступ до комп’ютера та персональних даних.

Крім того, жителька Тернополя втратила понад 119 тисяч гривень після телефонної розмови з невідомим, який представився працівником банку. Незнайомець повідомив, що з її банківської картки нібито намагаються здійснити оплату, а для "скасування операції" необхідно повідомити номер картки та CVV-код, вказаний на звороті.

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Про персону: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

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