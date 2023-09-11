Гроші для пенсіонерів від ООН: у Пенсійному розповіли, чи будуть вони враховуватися при призначенні субсидії

В Україні є програма допомоги від ООН, в рамках якої гроші можуть отримати пенсіонери, які живуть в зоні активних або можливих боїв.

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Доплати від ООН українським пенсіонерам не враховуватимуться при призначенні субсидії - ПФУ / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні діє програма Всесвітньої допомоги від ООН, в рамках якої допомогу від організації можуть отримати пенсіонери, які живуть в зоні активних або ймовірних бойових дій і мають пенсію до 3 тисяч грн. Про це йдеться в повідомленні ПФУ (Пенсійного фонду України). При цьому доплати від ООН українським пенсіонерам не будуть враховуватися при призначенні субсидії. Така допомога не враховуватиметься при обчисленні сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, в тому числі – субсидії.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28.07.2023 № 781 "Про реалізацію спільного зі Всесвітньою продовольчою програмою організації Об'єднаних Націй проекту щодо додаткових заходів щодо соціальної підтримки окремих категорій населення" допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН, що надається одержувачам пенсій в рамках проекту, не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, в тому числі субсидії", – розповіли чиновники.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

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Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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