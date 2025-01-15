Ціни 'падати' не будуть: в Україні змінилась вартість популярних продуктів

Перед Новим роком було невелике зростання попиту на свинину, і її вартість зросла.

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Ціни на м'ясо / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціни на яловичину зростають

Вартість яловичого гуляшу коливається від 300-310 гривень за кілограм

Також немає причин говорити, що вартість свинини знизиться

В Україні ціна на м'ясо досить висока, тому цей продукт не дуже популярний. Низький попит стримує ріст цін. Про це розповів аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка в коментарі УНІАН.

За його словами, яловичина – один з найдорожчих видів м’яса, і його вартість тривалий час суттєво не змінювалася упродовж останніх кількох років.

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"Ціни на яловичину трохи зростають, оскільки збільшується собівартість її виробництва", - зазначив експерт.

Він зауважив, що середня вартість яловичого гуляшу в супермаркетах станом на 14 січня коливається від 300-310 гривень за кілограм.

"Вартість цього продукту досить стабільна, оскільки не всі українці можуть собі дозволити його купити, тобто немає попиту, який би міг "штовхати" ціну вгору. Ціна на яловичину до весни точно не буде суттєво знижуватися, оскільки спостерігається зменшення поголів’я корів у господарствах населення, що загалом відображається і на забійній масі тварин в Україні в цілому. Вартість яловичини найближчим часом залишиться стабільною", - розповів Гопка.

Експерт також додав, що перед Новим роком було невелике зростання попиту на свинину, і її вартість зросла.

Зокрема, за його словами, ціни у супермаркетах коливалися від 260 до 270 гривень за кілограм. У перший тиждень після новорічних свят вартість свинини пішла вниз і становила у середньому 250 грн/кг. Але наразі ціна на цей вид м’яса зросла до 266 грн/кг.

На його думку, поки немає причин говорити, що вартість свинини сильно знизиться, оскільки є певні важливі фактори, які на неї впливають, у тому числі зменшується поголів’я свиней через активні бойові дії на частині території України.

"До кінця зими на вартість свинини впливатиме попит і те, чи будуть відключення світла. У разі відключень, виробникам доведеться покривати додаткові витрати, і вартість м’яса може зрости. Можливе сезонне зниження вартості цього виду м’яса за рахунок зниження попиту в кінці зими - на початку весни. Але в квітні буде Великдень, і українці традиційно починають споживати більше свинини, оскільки закінчується піст. На фоні зростання попиту вартість цього виду м’яса може зрости. До весни ціни на свинину можуть змінюватися у коридорі плюс чи мінус 10 гривень до тієї вартості, яка є зараз", - підсумував Гопка.

Ціни на продукти - останні новини України

Як повідомляв Главред, ціни на яблука в Україні досягли рекорду за останні 8 років і продовжують зростати. Причиною цього стало зростання попиту з боку покупців усіх категорій.

Також в Україні триває зростання цін на тепличні огірки - протягом тижня вартість цих овочів збільшилася в середньому на 20%.

Крім того, нардеп Іван Чайківський заявив, що в 2025 році в Україні зростуть ціни одразу на кілька видів продуктів. За його словами, збільшення цін на базові продукти варто очікувати вже навесні.

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Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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