Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни "падати" не будуть: в Україні змінилась вартість популярних продуктів

Марія Николишин
15 січня 2025, 15:30
236
Перед Новим роком було невелике зростання попиту на свинину, і її вартість зросла.
Ціни 'падати' не будуть: в Україні змінилась вартість популярних продуктів
Ціни на м'ясо / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ціни на яловичину зростають
  • Вартість яловичого гуляшу коливається від 300-310 гривень за кілограм
  • Також немає причин говорити, що вартість свинини знизиться

В Україні ціна на м'ясо досить висока, тому цей продукт не дуже популярний. Низький попит стримує ріст цін. Про це розповів аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка в коментарі УНІАН.

За його словами, яловичина – один з найдорожчих видів м’яса, і його вартість тривалий час суттєво не змінювалася упродовж останніх кількох років.

відео дня

"Ціни на яловичину трохи зростають, оскільки збільшується собівартість її виробництва", - зазначив експерт.

Він зауважив, що середня вартість яловичого гуляшу в супермаркетах станом на 14 січня коливається від 300-310 гривень за кілограм.

"Вартість цього продукту досить стабільна, оскільки не всі українці можуть собі дозволити його купити, тобто немає попиту, який би міг "штовхати" ціну вгору. Ціна на яловичину до весни точно не буде суттєво знижуватися, оскільки спостерігається зменшення поголів’я корів у господарствах населення, що загалом відображається і на забійній масі тварин в Україні в цілому. Вартість яловичини найближчим часом залишиться стабільною", - розповів Гопка.

Експерт також додав, що перед Новим роком було невелике зростання попиту на свинину, і її вартість зросла.

Зокрема, за його словами, ціни у супермаркетах коливалися від 260 до 270 гривень за кілограм. У перший тиждень після новорічних свят вартість свинини пішла вниз і становила у середньому 250 грн/кг. Але наразі ціна на цей вид м’яса зросла до 266 грн/кг.

На його думку, поки немає причин говорити, що вартість свинини сильно знизиться, оскільки є певні важливі фактори, які на неї впливають, у тому числі зменшується поголів’я свиней через активні бойові дії на частині території України.

"До кінця зими на вартість свинини впливатиме попит і те, чи будуть відключення світла. У разі відключень, виробникам доведеться покривати додаткові витрати, і вартість м’яса може зрости. Можливе сезонне зниження вартості цього виду м’яса за рахунок зниження попиту в кінці зими - на початку весни. Але в квітні буде Великдень, і українці традиційно починають споживати більше свинини, оскільки закінчується піст. На фоні зростання попиту вартість цього виду м’яса може зрости. До весни ціни на свинину можуть змінюватися у коридорі плюс чи мінус 10 гривень до тієї вартості, яка є зараз", - підсумував Гопка.

Ціни на продукти - останні новини України

Як повідомляв Главред, ціни на яблука в Україні досягли рекорду за останні 8 років і продовжують зростати. Причиною цього стало зростання попиту з боку покупців усіх категорій.

Також в Україні триває зростання цін на тепличні огірки - протягом тижня вартість цих овочів збільшилася в середньому на 20%.

Крім того, нардеп Іван Чайківський заявив, що в 2025 році в Україні зростуть ціни одразу на кілька видів продуктів. За його словами, збільшення цін на базові продукти варто очікувати вже навесні.

Читайте також:

Хто такий Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

м'ясо ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гарантії безпеки та введення західних військ: головне з пресконференції Зеленського

Гарантії безпеки та введення західних військ: головне з пресконференції Зеленського

16:31Україна
ЗСУ переграли РФ в ключовій точці фронту: де ворог зазнає поразки - 63 ОМБр

ЗСУ переграли РФ в ключовій точці фронту: де ворог зазнає поразки - 63 ОМБр

15:37Україна
"Заборона і зараз діє": в МЗС вказали на деталь в переговорах про мир з РФ

"Заборона і зараз діє": в МЗС вказали на деталь в переговорах про мир з РФ

15:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Несподіване пояснення: чому в СРСР вимикачі та розетки робили так високо

Несподіване пояснення: чому в СРСР вимикачі та розетки робили так високо

"Поставили діагноз": Міддлтон зробила важливу заяву про свій стан

"Поставили діагноз": Міддлтон зробила важливу заяву про свій стан

Карта Deep State онлайн за 15 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Ігнорувати не варто: 3 частини тіла, які люди забувають мити в душі

Ігнорувати не варто: 3 частини тіла, які люди забувають мити в душі

Гороскоп на завтра 16 січня: Скорпіонам - божевільний день, Водоліям - прибуток

Гороскоп на завтра 16 січня: Скорпіонам - божевільний день, Водоліям - прибуток

Останні новини

16:33

Росія дуже хоче припинення вогню: генерал-майор назвав важливий нюанс

16:31

Гарантії безпеки та введення західних військ: головне з пресконференції Зеленського

16:26

Долар "полетить" вгору: економіст спрогнозував, яким буде курс у 2025 році

16:24

"Копія" Дарта Вейдера: у В'єтнамі знайшли гігантське дивне створіння

16:08

Чому собаки нахиляють голову, коли ми з ними говоримо: несподівані причиниВідео

Поглинання Білорусі може стати "заспокійливим" для Путіна в обмін на перемир'я з Україною - БульбаПоглинання Білорусі може стати «заспокійливим» для Путіна в обмін на перемир'я з Україною - Бульба
15:37

ЗСУ переграли РФ в ключовій точці фронту: де ворог зазнає поразки - 63 ОМБр

15:30

Ціни "падати" не будуть: в Україні змінилась вартість популярних продуктів

15:22

Як швидко розм'якшити масло: топ-4 найпростіші способи

15:16

"Заборона і зараз діє": в МЗС вказали на деталь в переговорах про мир з РФ

Реклама
14:59

Захисники Маріуполя й Азовсталі вдома: в Україну повернулись 25 полоненихФото

14:50

"Маленький Позитивчик": Олексій Завгородній уперше став батьком - фото немовляти

14:46

Міфи та реальність: 7 популярних помилок про догляд за квітами новини компанії

14:42

Вже не 24 години: у Трампа назвали новий термін закінчення війни в Україні

14:13

"Порошенко вбрався у куртку Loro Piana за 800 тис грн, щоб зняти піар-ролик про війну" - Гладких

14:13

Більше 80% жінок помиляються: як визначити розмір грудей правильно

14:06

Облік 17-річних призовників: Зеленський вже підписав закон – що зміниться

13:54

"Повний провал": Путін не досягнув цілей до 20 січня - як ЗСУ переграли ворога

13:41

Насувається антициклон: синоптик розповіла, якою буде погода 16 січня в Україні

13:21

У Росії помер 57-річний актор, зірка серіалів

13:13

"Вже три операції": шоумен-воїн Максим Неліпа отримав поранення на фронті

Реклама
13:12

На якому пальці правильно носити обручку - прикмети та забобони

12:52

Ні НАТО, ні гарантій безпеки: чи може Україна залишитись ні з чим - ЯгунВідео

12:52

Масована атака по Україні: чи вдалося РФ досягти своїх цинічних цілей

12:51

Аеродромам РФ приготуватися: ЗСУ перейшли до нової тактики масованих ударів

12:49

Зірки-двійники: хто з українських акторів дуже схожі один на одного

12:49

Козир у рукаві: у Байдена придумали хитрий план для переговорів із РФ - CNN

12:20

Бомба рецепт: шикарний салат із трьох інгредієнтів - дуже бюджетна страваВідео

12:04

Добиваються вибуху: росіяни цілили по українському газосховищу – що відомо

11:48

Стане в рази швидшим: як прискорити зарядку телефона

11:44

Масований удар по Україні: РФ запустила 43 ракети та 74 БпЛА – скільки збито

11:39

Барбара Брильська прокоментувала чутки про свою смерть

11:37

Зеленський приїхав до Польщі: у чому мета візиту і з ким він зустрінеться

11:35

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Собакам - гнів, Кроликам - труднощі

11:30

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: до якої дати

11:28

Сильні штурми не стихають: ворог знищив позиції ЗСУ на Покровському напрямку

11:21

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 січня (оновлюється)

11:12

"Окупантам і Київ потрібен": майор назвав чотири області, які хоче захопити РФ

10:43

Ситуація критична: частина багатоквартирної забудови в Торецьку окупована

10:37

Діти Пугачової та Галкіна живуть окремо від батьків - причина

10:33

Понад 40 ракет та 70 дронів кошмарили Україну: Зеленський розповів деталі атаки

Реклама
10:26

Можуть влаштувати справжній "куролес": Ягун сказав, чого чекати від ЗСУ у 2025 роціВідео

10:11

Коли сіяти перець на розсаду 2025: точні дати для найкращого врожаю

10:04

"Пошкодження, з руйнуваннями": РФ поцілила в об’єкти інфраструктури на Львівщині

10:00

Від морозів -15 до сильного потепління: якою буде погода в лютому в Україні

09:48

Масштабна пожежа в РФ: у Волгограді спалахнув нафтопереробний заводВідео

09:29

Ассія Ахат з'явилася в мережі та засвітила шикарне тіло

09:28

Гороскоп на завтра 16 січня: Скорпіонам - божевільний день, Водоліям - прибуток

09:17

Після грандіозного скандалу: зрадниця Анна Asti залишилася без чоловіка - деталі

09:15

Мирні переговори: у МЗС відповіли, чи тиснуть на Київ у питанні завершення війни

09:01

"Залізли самі": на Покровському напрямку росіяни у напівоточенні - деталі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти