Овочі та фрукти стрімко дорожчають: які ціни в середині зими

Ціни на моркву, що почали зростати ще до свят, знову збільшилися - з 20-30 грн/кг до 25-32. Дорожче, ніж наприкінці 2024 року, продається зараз ріпчаста цибуля.

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Овочі та фрукти стрімко дорожчають / колаж: Главред, фото: pixabay

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Які овочі подорожчали

Які фрукти подорожчали

В Україні ціни на багато овочів знову пішли вгору. Почалася чергова хвиля зростання цін на тепличні огірки. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За їхніми даними, огірки підскочили до 110-170 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше його продавали по 80-85. При цьому дорожчає білокачанна капуста - нижня цінова межа піднялася з 25 до 33 грн/кг.

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Ціни на моркву, що почали зростати ще до свят, знову збільшилися - з 20-30 грн/кг до 25-32. Дорожче, ніж наприкінці попереднього року, продавалася ріпчаста цибуля - нижня цінова межа піднялася з 13 до 15 гривень за кілограм.

Знову подорожчав солодкий перець. Тепер його віддають по 140-150 грн/кг, хоча тижнем раніше - по 130-135. Водночас ціни на тепличний томат почали знижуватися - верхня цінова межа впала зі 130 до 90 грн/кг. Водночас різко зросла вартість цвітної капусти - зі 100-130 грн/кг до 145-150 і броколі - зі 100-110 грн/кг до 145-150.

Зазначається, що ціна на зелень не змінилася.

Щодо фруктів, то, за винятком мандарину і лимона, які подешевшали, ціни переважно зростали. Так, мандарин віддають по 75-95 грн/кг, хоча тижнем раніше його продавали по 65-135. Лимон же продається в межах 65-95 грн/кг, хоча тижнем раніше - 63-125.

Попри те, що ціни на яблуко вже найвищі за останні вісім років, фрукт продовжує дорожчати: нижня цінова межа піднялася з 25 до 27 грн/кг. На 25-30% зросли ціни на гранат і ківі. Так, гранат подорожчав з 90-100 до 100-140 грн/кг, а ківі - з 55-105 до 100-120.

Дорожче, ніж до нового року продавалися банан - нижня цінова межа підскочила з 52 до 55 гривень за кілограм, і хурма - з 80-150 до 100-160.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, протягом останніх 12 місяців ціна на каву помітно зросла. За останніми підрахунками, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну еспресо подорожчало в понад 1,7 раза.

Напередодні стало відомо, що в Україні змінилася ціна на картоплю. Зараз виробники продають її по 18-28 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж раніше.

Тим часом вартість часнику в Україні побила всі рекорди. Із середини грудня ціни на часник на полицях магазинів упевнено перевалили за позначку 200 грн за кілограм.

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