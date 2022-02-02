УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

"Чудес не буває": експерт пояснив рекордний стрибок цін на продукти в Україні

2 лютого 2022, 21:36

За словами експерта, дешева продукція просто так з повітря не з'являється.

супермаркет, Продукти, магазин
Ціни на продукти / УНІАН

Ціни на продукти в Україні рекордно дорожчають. Як зазначає експерт Володимир Лапа, в Україні ціна на продукти власного виробництва, незважаючи на рекордні врожаї вище, ніж на цю ж українську продукцію в зарубіжних магазинах.

"Наприклад, у Польщі податок на додану вартість (ПДВ) аграрної продукції становить 7%, тоді як в Україні 20 відсотків. Відповідно, 13% відмінність у цінах виключно за рахунок оподаткування. Крім того, обсяги бюджетної підтримки аграрного сектору у нас набагато менші, ніж у Європейському Союзі. А чудес не буває, і дешева продукція просто так з повітря не з'являється", - пояснює Володимир Лапа.

Він також додає, що якщо Україна дійсно хоче і готова здешевити вартість продовольчих товарів, то їй необхідно взяти приклад Євросоюзу - там ПДВ на продукти значно нижче, на відміну від нашого.

"Звичайно, такі кроки спричинять за собою певні бюджетні витрати. Не виключено, до речі, що вони можуть виявитися досить істотними. Але так чи інакше це питання макроекономічного і політичного вибору на рівні держави" , - визнає експерт.

читайте такожЦіни на цукор будуть рекордними: в Україні на 20% подорожчають продукти

Реклама

Ціни на продукти

Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте також:

viber
продукти харчування ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «"Чудес не буває": експерт пояснив рекордний стрибок цін на продукти в Україні». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуПрикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в біду Казкове везіння і здійснення бажань: для кого зі знаків дата 22.02.2022 стане щасливоюКазкове везіння і здійснення бажань: для кого зі знаків дата 22.02.2022 стане щасливою Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватисяВесілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічатиКитайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаКитайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони свята
21:36

"Чудес не буває": експерт пояснив рекордний стрибок цін на продукти в Україні

21:18

Синоптик розповів, коли в Україну увірветься потеплінняВідео

20:37

Збуваються мрії і супроводжує удача в грошах: 4 знака зодіаку, які відрізняються завидним везіннямВідео

20:30

Кремль хоче вигнати з країни акредитовані ЗМІ Німеччини: причинаВідео

20:28

Кабмін затвердив план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік

Реклама
20:16

У США назвали план Росії для вторгнення в УкраїнуВідео

20:13

"Кордонам України загрожують 125 000 військових РФ": Джонсон записав ролик після візиту до КиєваВідео

20:08

Анатолій Анатоліч розповів, як дітям отримати візу в США

20:05

На Хмельниччині чоловік повісив кота за те, що тварина їла з його тарілки

19:30

Прийшов п’яним до позицій ЗСУ, бо "втомився від війни": на Донбасі затримали бойовика-рецидивіста

19:23

За прикладом Фінляндії: що буде після скасування призовуПогляд

19:16

"Немає достовірних або теоретичних дат початку агресії РФ" - КулебаВідео

19:15

Українці вважають себе нещасною нацією: яке місце посіла країна в рейтингу

19:12

Голос країни-12: для переможця шоу ввели спеціальний суперприз

19:09

"Дім далеко від дому": у Києві презентують фільм про унікальне місце для сімей з онкохворими дітьмиВідео

19:07

Гороскоп на завтра, 3 лютого 2022: Ракам – вороги, Терезам-ревнощі, Водоліям-небезпечні авантюриВідео

18:52

Розстріл солдатів у Дніпрі: постраждалий хлопець розповів, як все починалосяВідео

18:50

Прикмети на 3 лютого: що не можна робити в день Максима і як не потрапити в бідуВідео

18:42

Кривава бійня в Дніпрі: дочку загиблої Лебединець визнали сиротоюВідео

18:32

"Сильний запах газу": в Кропивницькому спалахнула багатоповерхівка, є жертва, постраждали діти

Реклама
18:25

Померла ікона італійського кіно, акторка Моніка Вітті

18:25

Хворі з киснем: "Метінвест" надав безкоштовну допомогу лікарням Маріуполя та Покровська

18:25

Який напій може викликати раптову зупинку серця - відповідь вчених

18:21

"Ми ніколи не ховалися": Кулеба заявив про готовність України до переговорів з РФВідео

18:07

Достаток і благополуччя чи непередбачені витрати: грошовий календар на лютий 2022Відео

17:47

Випустив в голову кулі: загадково загинув ще один нацгвардієць з Дніпропетровської областіВідео

17:38

В Україні збільшилася кількість медзакладів для безкоштовної пересадки кісткового мозку

17:37

День ангела Максима: картинки, листівки та душевні привітання в прозі і віршах імениннику

17:30

У США ще тисячі військових готують до перекидання в Європу – The Wall Street JournalВідео

17:00

Прикмети на 4 лютого: що не можна робити в день Тимофія і як не потрапити в бідуВідео

16:42

Дистанційна школа Dar School: як виглядає освіта для майбутнього дітей новости компании

16:40

ЄС готує "величезний пакет санкцій" проти РосіїВідео

16:35

Вупі Голдберг звільнили з роботи через расистські зауваження про Голокост

16:35

День ангела в лютому 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини

16:28

Стрілянина в центрі Києва: біля СБУ знову стріляють з автомата, цього разу є пораненийВідео

16:19

Укрзалізниця починає працювати із оновленою Наглядовою радою

16:10

"Ось вам найкращий рецепт реабілітації": Комаровський розповів, що потрібно зробити після ковіду

16:02

Вакуумні туалети з сенсорними кнопками зливу: Укрзалізниця запустила нові вагониФотоВідео

15:56

Юрій Романенко. Україна показала світу зуби і правильно зробилаВідеоблоги

15:50

Сніжана Єгорова потрапила у новий скандал через Путіна і ЖириновськогоВідео

Реклама
15:34

Пів мільйона гривень на підробці COVID-сертифікатів на місяць: на Закарпатті викрили лікаря-аферистаВідео

15:29

Підлітки в Україні отримають гроші за COVID-вакцинацію: уряд розширив програмуВідео

15:23

4 дні не з'являлася вдома: 8-річний хлопчик пішки пішов в Київ на пошуки мамиВідео

15:15

Вчені знайшли дві нові ознаки високого рівня холестерину в тілі

15:14

Віталій Портников. Жорсткі вимоги Байдена до ПутінаВідеоблоги

15:00

На підприємствах "Метінвеста" пройшли обшуки - іноЗМІ

14:55

Зірка фільму Приборкання норовистого Орнелла Муті отримає російське громадянство

14:52

Бабак Тимко передбачив, коли прийде весна в Україну і настане потеплінняВідео

14:32

Кулінарний шедевр: як приготувати чудові тефтелі в духовціВідео

14:26

В Україні директорів шкіл вчать стріляти зі зброїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти