"Чудес не буває": експерт пояснив рекордний стрибок цін на продукти в Україні

Ціни на продукти / УНІАН

Ціни на продукти в Україні рекордно дорожчають. Як зазначає експерт Володимир Лапа, в Україні ціна на продукти власного виробництва, незважаючи на рекордні врожаї вище, ніж на цю ж українську продукцію в зарубіжних магазинах.

"Наприклад, у Польщі податок на додану вартість (ПДВ) аграрної продукції становить 7%, тоді як в Україні 20 відсотків. Відповідно, 13% відмінність у цінах виключно за рахунок оподаткування. Крім того, обсяги бюджетної підтримки аграрного сектору у нас набагато менші, ніж у Європейському Союзі. А чудес не буває, і дешева продукція просто так з повітря не з'являється", - пояснює Володимир Лапа.

Він також додає, що якщо Україна дійсно хоче і готова здешевити вартість продовольчих товарів, то їй необхідно взяти приклад Євросоюзу - там ПДВ на продукти значно нижче, на відміну від нашого.

"Звичайно, такі кроки спричинять за собою певні бюджетні витрати. Не виключено, до речі, що вони можуть виявитися досить істотними. Але так чи інакше це питання макроекономічного і політичного вибору на рівні держави" , - визнає експерт.

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Ціни на продукти

Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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