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Ціни на інтернет в Україні рекордно злетять

30 січня 2022, 15:10

Тарифи на інтернет більшість провайдерів не підвищували останні кілька років.

інтернет
Ціни на інтернет / pixabay

Підвищення цін в Україні в 2022 році торкнеться не тільки продуктів харчування, а й інтернету. Провайдери вже попередили, що місячна плата за послуги стане дорожчою для всіх користувачів.

Як пояснив керівник інтернет-провайдера NetAssint Максим Тульєв, в 2022 році ціна за Інтернет може підвищитися на 20%, тобто за швидкість в 100 Мбіт/с українець буде платити близько 300 гривень на місяць.

"Подорожчання найбільше відчують жителі сільської місцевості і ті, хто живе в приватних міських секторах", - йдеться у матеріалі Today.

А ось користувачі, які живуть в багатоквартирних будинках у великих містах можуть не турбуватися – вони підвищення щомісячної плати особливо не відчують.

Тарифи на інтернет

В Інтернет Асоціації України (Інау) також прокоментували, що тарифи на інтернет більшість провайдерів не підвищували останні кілька років.

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І щоб їм якось існувати і модернізуватися, а також виплачувати співробітникам зарплати і платити податки, тарифи змушені будуть підняти.

Що впливає на підняття цін за інтернет

На тарифи впливають і ціни на матеріали для мереж провайдерів. Оскільки ще в кінці жовтня Окружний адміністративний суд Києва дозволив зростання цін на кабель на 20%, тільки через це багато провайдерів змушені підвищити плату за інтернет.

Також, HD і 4К потрібно постійно модернізувати. Оскільки багато провайдерів довгий час не підвищували тарифи і регулярно влаштовували акції з пільговими умовами - надавати послугу за нинішніми тарифами стає невигідно.

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Варто відзначити, що деякі провайдери підняли вартість Інтернету з 1 січня.

У постанові, схваленій на засіданні комісії, прийнято рішення про підвищенні тарифу на 19,8%. Новий тариф почне діяти в 2022 році.

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