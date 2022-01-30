Ціни на інтернет в Україні рекордно злетять

Тарифи на інтернет більшість провайдерів не підвищували останні кілька років.
Підвищення цін в Україні в 2022 році торкнеться не тільки продуктів харчування, а й інтернету. Провайдери вже попередили, що місячна плата за послуги стане дорожчою для всіх користувачів.
Як пояснив керівник інтернет-провайдера NetAssint Максим Тульєв, в 2022 році ціна за Інтернет може підвищитися на 20%, тобто за швидкість в 100 Мбіт/с українець буде платити близько 300 гривень на місяць.
"Подорожчання найбільше відчують жителі сільської місцевості і ті, хто живе в приватних міських секторах", - йдеться у матеріалі Today.
А ось користувачі, які живуть в багатоквартирних будинках у великих містах можуть не турбуватися – вони підвищення щомісячної плати особливо не відчують.
Тарифи на інтернет
В Інтернет Асоціації України (Інау) також прокоментували, що тарифи на інтернет більшість провайдерів не підвищували останні кілька років.
І щоб їм якось існувати і модернізуватися, а також виплачувати співробітникам зарплати і платити податки, тарифи змушені будуть підняти.
Що впливає на підняття цін за інтернет
На тарифи впливають і ціни на матеріали для мереж провайдерів. Оскільки ще в кінці жовтня Окружний адміністративний суд Києва дозволив зростання цін на кабель на 20%, тільки через це багато провайдерів змушені підвищити плату за інтернет.
Також, HD і 4К потрібно постійно модернізувати. Оскільки багато провайдерів довгий час не підвищували тарифи і регулярно влаштовували акції з пільговими умовами - надавати послугу за нинішніми тарифами стає невигідно.
читайте також300 гривень на місяць: в Україні накрутили ціни на інтернет
Варто відзначити, що деякі провайдери підняли вартість Інтернету з 1 січня.
У постанові, схваленій на засіданні комісії, прийнято рішення про підвищенні тарифу на 19,8%. Новий тариф почне діяти в 2022 році.
Читайте також:
- Загроза війни з Росією, курс долара і тарифи: головні заяви за підсумками засідання РНБО
- Шмигаль розповів, як зміняться тарифи на газ до кінця опалювального сезону
- Нові тарифи на газ у лютому: українці дізналися максимальні ціни