Майже на 30%: базові в Україні продукти неочікувано подорожчали на третину

Ціни на продукти харчування значно зросли через несприятливі погодні умови та зростання собівартості й зменшення поголів'я.

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Інфляція в Україні поступово знижується / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У червні 2025 року річна інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%

Ціни на продукти все ще ростуть, особливо м'ясо та фрукти

У червні 2025 року рівень споживчих цін в Україні зріс на 14,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це нижче, ніж травневий показник у 15,9%. Така динаміка пов’язана з тим, що у 2024 році влітку відбулося підвищення тарифів на електроенергію, що вплинуло на базу порівняння. Про це йдеться в аналітичному огляді інфляції від Національного банку України.

Попри позитивну тенденцію, фактичне зниження інфляції відбувається повільніше, ніж передбачалося у квітневому прогнозі НБУ.

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Зокрема, суттєве зростання продемонстрували ціни на необроблені харчові продукти - аж на 28,7%. Причинами стали несприятливі погодні умови, що зменшили обсяги врожаю кісточкових фруктів, яблук і ягід.

Також пришвидшилося подорожчання м’яса через подорожчання виробництва, скорочення поголів’я худоби та високі ціни на міжнародному ринку.

Водночас зростання цін на овочі сповільнилося. Це пояснюється надходженням нового врожаю та активізацією імпорту.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Інфляція досягла максимуму в травні, після чого в червні почала знижуватися, як і прогнозував регулятор.

"Однак загальна інфляція була вищою за квітневий макроекономічний прогноз насамперед через вплив погодних умов. Очікується, що в другому півріччі зниження інфляції триватиме…" - заявили в НБУ.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, за рік ціни на популярні продукти злетіли на 25%. Найменше подорожчали риба, продукти з риби, макаронні вироби та цукор.

Також українців попередили про подорожчання улюбленого продукту. Лише восени ціна на популярний овоч може дещо знизитись, але ненадовго.

В той же час популярна ягода стала доступнішою для українців. Однак її вартість все ще в 2,6 рази вища, ніж минулого року.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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