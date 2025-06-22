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Ціни злетять вгору: експерт попередив про здорожчання сезонних фруктів

Анна Косик
22 червня 2025, 13:47
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Один фактор негативно впливає на ціноутворення на ринку.
Рынок, фрукты, деньги
Чому в Україні знову можуть підвищитись ціни на сезонні фрукти / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Марчук:

  • Заморозки знищили майже половину урожаю кісточкових
  • Через відсутність альтернативи ціни на фрукти і ягоди зростуть

Сезон фруктів та ягід у розпалі і, здавалося, ціни на них мали б вже опуститися, однак заморозки знищили до 40% кісточкових, тому ситуація з вартістю вишні, сливи, абрикос, персиків, нектарин та черешні не потішить українців.

Про це в етері День.LIVE розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, ранні заморозки накрили Україну, коли плодові дерева вже почали цвісти через аномально теплий березень.

відео дня

"Щобільше, взагалі заморозки відбувалися в східній частині Європи дуже потужно. Також Туреччина, як одна із головних імпортерів чи експортерів… […] Якщо є альтернатива є, ціна могла б зберігатися або понижуватися, але коли в них теж немає — це буде тягнути за собою ціну", - пояснив він.

Тому українцям слід готуватися до того, що улюблені фрукти та ягоди у найближчий час можуть знову зрости у ціні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на моркву в Україні продовжують повзти вгору. Ціни на цей коренеплід наразі повторюють щорічну тенденцію щодо здорожчання, яка триватиме кінця червня.

Раніше повідомлялося, що в України знизились ціни на черешню. Головним фактором для зниження відпускних цін на місцеву ягоду стало різке погіршення якості.

Напередодні повідомлялося, що в Україні почали підвищуватись ціни на тепличні огірки. Це сталось після досить різкого зниження цін, яке спостерігалося на ринку тижнем раніше.

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Хто такий Денис Марчук?

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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