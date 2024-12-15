Ціни зменшились на 11%: в Україні 'різко' подешевшав популярний овоч

Наступного тижня можливе відновлення цінового зростання.

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Ціни на огірки / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

В Україні подешевшали тепличні огірки

Вони надходять у продаж за ціною 80-110 грн/кг

Їхня ціна перевищує минулорічний рівень на 21%

Тепличні огірки в Україні подешевшали на 11%, але їхня вартість залишається на 21% вищою, ніж минулого року. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зазначається, що дана ситуація є тимчасовою, й уже наступного тижня можливе відновлення цінового зростання.

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Сьогодні тепличні огірки надходять у продаж за ціною 80-110 грн/кг. Водночас, зниження цін на огірки пояснюється кількома ключовими факторами:

скорочення закупівель оптовими компаніями. Оператори ринку відзначають зменшення інтересу з боку оптових компаній та роздрібних мереж до великих партій огірків. Причиною є низькі темпи збуту продукції у роздрібному сегменті;

накопичення нереалізованої продукції. Через уповільнення продажів на складах тепличних підприємств накопичилися значні обсяги огірків. Це призводить до поступового погіршення якості продукції та стимулює виробників знижувати ціни, щоб уникнути втрат.

Незважаючи на поточне здешевлення, тепличні огірки в Україні все ще залишаються дорожчими, ніж торік. У середньому їхня ціна перевищує минулорічний рівень на 21%. Це пов’язано з низкою економічних факторів, включаючи підвищення витрат на вирощування, транспортування та енергоресурси.

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні за останній тиждень на 22% подорожчала картопля. Вона надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Також відомо, що згідно з даними Держстату, інфляція у листопаді порівняно з жовтнем становила 1,9%, а з початку року – 10,4%. Це призвело до того, що ціни на харчові продукти та безалкогольні напої у листопаді зросли на 3,9% порівняно з жовтнем.

Крім того, зростають ціни на вітчизняний сир. За словами виробників, все це пов’язано з постійним подорожчання молочної сировини.

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