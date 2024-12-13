Ціни на популярний овоч в Україні рвонули вгору - подорожчав уже на 22%

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- Ціни на картоплю встановили на рівні 22-30 грн/кг
- Овоч продається вже в середньому на 85% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року
В Україні за останній тиждень на 22% подорожчав найпопулярніший овоч. На ринку картоплі спостерігається активізація торгово-закупівельної діяльності.
Галузеві експерти EastFruit відзначають, що в умовах збільшення попиту фермери продовжують підвищувати відпускні ціни в цьому сегменті.
Так, наразі вони вже встановили ціни на картоплю на рівні 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.
"Активізацію торговельної активності в цьому сегменті оператори ринку пов'язують зі збільшенням зацікавленості оптових компаній і роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят. При цьому вони не виключають ймовірності подальшого зростання цін у цьому сегменті, однак зізнаються, що різкого подорожчання очікувати не варто". - кажуть експерти.
Аналітики також підкреслили, що картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
Настільки значне підвищення ціни зумовлене скороченням виробництва картоплі в Україні в поточному році. Головною причиною спаду виробництва цієї культури стала посуха, яка спостерігалася практично у всіх основних регіонах вирощування картоплі в літній період.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, що в Україні овочі зросли в ціні за рік на 36%, хліб на 12%, а м'ясо практично не зросло в ціні. Тому найближчим часом вони можуть зрости, але незначно. Стрімке подорожчання м'яса стримуватиме недостатня купівельна спроможність населення.
Раніше повідомлялося, що 2025 року ціни на цигарки можуть зрости щонайменше на 17% залежно від майбутнього курсу національної валюти. Усе - через перехід у визначенні ставок акцизу з гривні в євро.
Напередодні стало відомо, що з початку жовтня вартість хліба підвищиться на 5-10%. Надалі ціни знову можуть переглянути, адже зберігається ризик подальшого подорожчання борошна, палива та інших складових собівартості хліба.
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