Ціни на популярний овоч в Україні рвонули вгору - подорожчав уже на 22%

Це вже в середньому на 85% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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Ціни на популярний овоч в Україні рвонули вгору / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Ціни на картоплю встановили на рівні 22-30 грн/кг

Овоч продається вже в середньому на 85% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року

В Україні за останній тиждень на 22% подорожчав найпопулярніший овоч. На ринку картоплі спостерігається активізація торгово-закупівельної діяльності.

Галузеві експерти EastFruit відзначають, що в умовах збільшення попиту фермери продовжують підвищувати відпускні ціни в цьому сегменті.

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Так, наразі вони вже встановили ціни на картоплю на рівні 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.

"Активізацію торговельної активності в цьому сегменті оператори ринку пов'язують зі збільшенням зацікавленості оптових компаній і роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят. При цьому вони не виключають ймовірності подальшого зростання цін у цьому сегменті, однак зізнаються, що різкого подорожчання очікувати не варто". - кажуть експерти.

Аналітики також підкреслили, що картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Настільки значне підвищення ціни зумовлене скороченням виробництва картоплі в Україні в поточному році. Головною причиною спаду виробництва цієї культури стала посуха, яка спостерігалася практично у всіх основних регіонах вирощування картоплі в літній період.

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Нагадаємо, що в Україні овочі зросли в ціні за рік на 36%, хліб на 12%, а м'ясо практично не зросло в ціні. Тому найближчим часом вони можуть зрости, але незначно. Стрімке подорожчання м'яса стримуватиме недостатня купівельна спроможність населення.

Раніше повідомлялося, що 2025 року ціни на цигарки можуть зрости щонайменше на 17% залежно від майбутнього курсу національної валюти. Усе - через перехід у визначенні ставок акцизу з гривні в євро.

Напередодні стало відомо, що з початку жовтня вартість хліба підвищиться на 5-10%. Надалі ціни знову можуть переглянути, адже зберігається ризик подальшого подорожчання борошна, палива та інших складових собівартості хліба.

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