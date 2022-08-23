Овочі в Україні серйозно подорожчають після "сезону": коли і на скільки

Овочі в Україні серйозно подорожчають після "сезону"/ ua.depositphotos.com, УНИАН

В Україні з початку війни продукти харчування подорожчали на 20%. Проте овочі зараз не зростають у ціні через сезонний фактор. Коли ж сезон овочів закінчиться, ціни на них злетять на 10-15%.

Овочі подорожчають після жовтня. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише ТСН.

"Зараз серпень, сезон збору овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції. Картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор буде продовжуватись до жовтня місяця", – зазначає експерт.

За його словами, ціни на овочі не ростуть ще й тому, що трохи зменшився попит на них, адже велика кількість українців виїхали за кордон через війну.

"Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% на всі групи", – наголосив Марчук.

Раніше повідомлялося, що Україні не загрожує продовольча криза, але ціни на продукти істотно зростуть. У зв'язку з цим українцям варто почати робити запаси. Про це розповів голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, ціни на цукор, найімовірніше, виростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи та необхідні посіви цукрових буряків.

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