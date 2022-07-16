Ціни злетять слідом за доларом: українців попередили про курс 40 грн/$

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В Україні ринковий курс долара вже на 30% перевищує офіційний, встановлений Національним банком, заявив президент Київської школи економіки, екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Це відбувається через те, що через війну надходження до бюджету значно менше, ніж витрати, підкреслив він в ефірі ТСН.

"Витрати у нас навпаки збільшилися через війну, через армію, необхідність підтримки людей додатково. І ця різниця (ред. – між витратами і надходженнями) закривається з двох джерел. Перше джерело - це гроші наших міжнародних партнерів. Другий - це друкування грошей, але не в прямому сенсі їх друкують на верстаті, а роблять емісію через банківську систему. І ця емісія значна, тому що підтримка, яка надходить від наших партнерів, недостатня, щоб закрити цю різницю", — говорить Милованов.

Він нагадав, що в економіці був певний запас, який проявився в перші місяці війни.

"Але цей запас не нескінченний і ми вже бачимо різницю між офіційним курсом Нацбанку в 29 плюс і ринковим або готівковим курсом в 37 грн. за дол. Це вже 30% різниця", - додав президент Київської школи економіки.

Прогноз курсу долара

У свою чергу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин спрогнозував, що курс гривні буде повільно рухатися до позначки в 40 грн/$.

"На мій погляд, зараз ми переорієнтуємося на новий курс, буде перерахунок цін з урахуванням нового курсу. Нацбанк адже задовольняє заявки банків, тому підприємства все-таки будуть змушені переходити, добивати свій курс, який буде. У нас вже курс більше 37 грн. Поки повільно будемо йти до 40 грн/$, подивимося, як буде розвиватися ситуація", – уточнив він у коментарі UBR.ua.

За його словами, деякі підприємці вже розраховують ціни виходячи з курсу 40 грн/$, і ця тенденція буде посилюватися, ціни будуть перераховуватися.

"Фіксують зараз на рівні 40 грн/$, хоча і не всі. Частина фіксувалася на 38 грн/$, частина – на 35 грн/$, і тому цей рух курсу та імпорту буде призводити до переоцінки при реалізації", – додав Шевчишин.

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