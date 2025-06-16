Ціна стрімко летить у прірву: популярний овоч в Україні суттєво дешевшає

Зараз на українському ринку молода продукція дешевшає, стара — дорожчає.

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Ціна на огірки в Україні падає / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Які овочі в Україні дешевшають

З чим повʼязане зниження цін на огірки

В Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. Чергове зниження цін повʼязане зі збільшенням пропозиції овоча на ринку. Про це повідомляють фахівці Українського клубу аграрного бізнесу.

У звіті УКАБ йдеться, що на оптових ринках огірки подешевшали на 22% і тепер коштують близько 41 гривні за кілограм. У магазинах середня ціна знизилась на 18% - до 65 гривень за кілограм.

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А от помідори поки тримаються на стабільному рівні. На ринку переважає імпортна продукція, збільшення пропозиції від українського виробника почнеться з початку липня.

Аналітики прогнозують, що ціни на помідори почнуть поступово знижуватися в другій декаді літа. Зараз же овоч коштує близько 100 гривень за кілограм.

Загалом ціни на овочі демонструють сезонну динаміку. Зокрема, молода продукція дешевшає, стара — дорожчає.

Наприклад, вартість цибулі ріпчастої зростає в роздрібі та за останній місяць досягла 40 грн/кг. Прогнозується, що ціна почне знижуватися зі збільшенням пропозиції у липні.

Також зростає вартість на стару картоплю. Це повʼязано з тим, що запаси закінчуються, а вартість молодої ще доволі висока.

Обсяги молодої картоплі збільшаться наприкінці червня.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, за останній місяць в Україні помітно подорожчали яловичина та курятина. Так, вартість яловичини зросла на 6%. А ціна на куряче філе піднялася на 11%, стегно курки — на 28%, а тушка курки — на 25%.

Тим часом у фруктово-ягідному сегменті продовжують знижуватися ціни на суницю садову. Її вартість встановлена на рівні 110-170 грн/кг. Також у черговий раз подешевшала груша. Ціни впали з 90-110 грн/кг до 85-100 грн/кг.

Як писав Главред, популярна ягода також подорожчала. Ціни на полуницю в Україні зросли на 50% порівняно з минулим роком. Станом на сьогодні вартість ягоди на українських ринках коливається в межах 150-200 гривень.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу? "Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві. Wikipedia

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