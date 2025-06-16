Ціна стрімко летить у прірву: популярний овоч в Україні суттєво дешевшає

Ви дізнаєтеся:
- Які овочі в Україні дешевшають
- З чим повʼязане зниження цін на огірки
В Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. Чергове зниження цін повʼязане зі збільшенням пропозиції овоча на ринку. Про це повідомляють фахівці Українського клубу аграрного бізнесу.
У звіті УКАБ йдеться, що на оптових ринках огірки подешевшали на 22% і тепер коштують близько 41 гривні за кілограм. У магазинах середня ціна знизилась на 18% - до 65 гривень за кілограм.
А от помідори поки тримаються на стабільному рівні. На ринку переважає імпортна продукція, збільшення пропозиції від українського виробника почнеться з початку липня.
Аналітики прогнозують, що ціни на помідори почнуть поступово знижуватися в другій декаді літа. Зараз же овоч коштує близько 100 гривень за кілограм.
Загалом ціни на овочі демонструють сезонну динаміку. Зокрема, молода продукція дешевшає, стара — дорожчає.
Наприклад, вартість цибулі ріпчастої зростає в роздрібі та за останній місяць досягла 40 грн/кг. Прогнозується, що ціна почне знижуватися зі збільшенням пропозиції у липні.
Також зростає вартість на стару картоплю. Це повʼязано з тим, що запаси закінчуються, а вартість молодої ще доволі висока.
Обсяги молодої картоплі збільшаться наприкінці червня.
Ціни на продукти - останні новини
Нагадаємо, за останній місяць в Україні помітно подорожчали яловичина та курятина. Так, вартість яловичини зросла на 6%. А ціна на куряче філе піднялася на 11%, стегно курки — на 28%, а тушка курки — на 25%.
Тим часом у фруктово-ягідному сегменті продовжують знижуватися ціни на суницю садову. Її вартість встановлена на рівні 110-170 грн/кг. Також у черговий раз подешевшала груша. Ціни впали з 90-110 грн/кг до 85-100 грн/кг.
Як писав Главред, популярна ягода також подорожчала. Ціни на полуницю в Україні зросли на 50% порівняно з минулим роком. Станом на сьогодні вартість ягоди на українських ринках коливається в межах 150-200 гривень.
Інші новини:
- Ціни рвонуть вгору вже восени - улюблений продукт може відчутно подорожчати
- Що вигідніше - купувати чи продавати долари зараз: остаточна відповідь експерта
- Нові доплати для пенсіонерів: хто зможе отримати додаткових 300 гривень в липні
Що таке Український клуб аграрного бізнесу?
"Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу.
Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві. Wikipedia
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред