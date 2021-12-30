Ціни на алкоголь в Україні злетять з 1 січня

Ціни на алкоголь / pixabay

Податковий закон № 5600 вже з 1 січня 2022 року передбачає скасування акцизних марок для звичайних (неігристих) вин і тестових зразків алкогольних напоїв.

Документ розширює перелік товарів, які не підлягають маркуванню марками акцизного податку. Тепер до списку увійдуть тестові зразки алкогольних напоїв і натуральні вина без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%.

За роз'ясненнями Державної податкової служби, мова йде про звичайні (неігристих) винах і зброджених напоях, фактична міцність яких вище 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але при цьому не перевищує 15%. Обов'язковою умовою також є ферментне походження етилового спирту, який містить продукт.

Що стосується тестових зразків алкогольних напоїв, маються на увазі не призначені для роздрібного продажу і ввезені суб'єктами господарювання, які мають оптові ліцензії, примірники для проведення досліджень або випробувань, але не більше 3 л кожного найменування.

"Мова не йде про скасування сплати акцизу, тільки про те, що у виробників відпадає необхідність закуповувати цю марку у податківців і клеїти її (якщо приклеїли неправильно - це автоматично штрафні санкції від податкової)", – пояснив голова Громадської спілки Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України Володимир Печко.

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На сьогодні в Україні обов'язкове маркування акцизними марками для всіх алкогольних напоїв з вмістом етилового спирту понад 8,5% об'ємних одиниць, що реалізуються в країні.

Ціни на алкоголь з 1 січня 2022 року

Пляшка пива з 8% вмісту алкоголю подорожчає більш ніж на 2 гривні.

Горілка, коньяк і вина підвищиться в середньому на 5%.

На ігристі вина зросте ціна з 11,65 грн/літр до 12,23 грн/літр.

Нагадаємо, вперше Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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