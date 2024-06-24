Ціни масово знижують: в Україні подешевшала популярна ягода перед сезоном консервації

Основною причиною зниження цін є надлишок пропозиції ягоди на ринку на тлі значного зниження попиту, зазначають аналітики EastFruit.

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Популярна серед українців ягода стрімко дешевшає / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Через дощову погоду якість української черешні, яка надходить на ринок, оцінюється як нижча за середню. Обсяги пропозиції місцевої ягоди поступово збільшуються, що створює тиск ціни. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Українські садівники дуже стурбовані рясними опадами, які можуть негативно вплинути як на обсяги збору ягоди, так і на її якість. Наразі місцева черешня продається за ціною 40-70 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Основною причиною зниження цін у цьому сегменті виробники називають надлишок пропозиції черешні на ринку на тлі істотного зниження попиту. Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть якнайшвидше позбутися такої продукції, збиваючи ціни, зокрема, і на якісний, калібрований і сортовий товар", - зазначили аналітики. відео дня

За даними EastFruit, ще одним фактором для зниження цін стало різке погіршення якості черешні. Через дощову погоду в основних регіонах виробництва ягода тріскається на деревах, що робить продаж такої черешні за високими цінами практично нереальним.

Варто зазначити, що ціни на місцеву черешню в Україні наразі в середньому на 36% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Нагадаємо, раніше ціни на тепличні томати на українському ринку різко зросли через обмежену пропозицію та високий попит. Тоді ціни на продукт коливалися в межах 60-75 грн/кг.

Також в Україні значно знизилась вартість на ранню білокачанну капусту. Овоч можна купити на 20% дешевше.

Як раніше повідомляв Главред, ціни на тепличні огірки стрімко знижуються. Вартість овоча в середньому впала на 20%, до 55-100 грн за кілограм. Падіння цін пояснюється сезонним збільшенням пропозиції та невеликим попитом.

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