Ціни будуть астрономічними: які продукти рекордно злетять до кінця року

Ціни на продукти / ua.depositphotos.com

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Як прогнозують у Нацбанку, до кінця року вони можуть зрости ще на третину.

За словами експертів, продукти будуть дорожчати і в наступному, 2023, році. Ймовірно, за наступний рік вони стануть вище ще на 20%.

М'ясо буде однозначно дорожчати. При цьому курятина буде залишатися відчутно дешевше інших видів м'яса. Тому саме вона як і раніше складе основу раціону м'ясоїдів. Що стосується свинини і яловичини, то вони вже зараз для більшості українців стали святковою їжею і надалі такою і залишатимуться.

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"Найголовніша причина - скорочення поголів'я тварин в Україні. У той же час, скоротилися і імпортні поставки дешевого закордонного м'яса, а також припинилася м'ясна контрабанда з-за кордону. Тому ціни на м'ясо будуть зростати", - йдеться в повідомленні, передає Укрінформ.

Яйця і молоко

Вартість яєць тільки за серпень зросла в середньому на 4-5 гривень. Зараз в торгових мережах просять від 33 до 45 гривень. До кінця року яйця будуть тільки рости в ціні. Молоко в серпні подорожчало не набагато. Але надалі ціни на молоко та молочну продукцію зростатимуть. Вони і в кращі часи завжди взимку стрибали вгору через сезонний чинник і різке скорочення пропозиції на ринку.

"Ніхто не знає, скільки коштуватимуть енергоносії. І ніхто не впевнений, що завтра в овочевий склад не прилетить ракета. Відтак, фермери намагатимуться збути свою продукцію одразу з поля, восени. Тому вона може на початку осені різко подешевшати. Але взимку те, що все - таки закладуть на зберігання, може коштувати астрономічних сум", - кажуть експерти.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

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