М'ясо стане золотим: в Україні підняли ціни на сало

Ціни на свинину, сало і курятину значно зросли з приходом осені.
Ціни на м'ясо в Україні з початку вересня різко злетіли. За даними порталу Мінфін, підвищилися ціни на всі види свинини, курятини та сала.
"М'ясокомбінатам дуже важко знайти свинину, а замовлень на м'ясо багато. Так що свинарі будуть з прибутком", - пояснив експерт Олексій Соболєв, інформує Аgrotrend.
Багато великих українських свинокомплексів розташовані на тимчасово захоплених ворогом територіях, а поставки з підприємств прифронтових районів Дніпропетровської та Харківської областей обмежені через постійні загрози обстрілів.
"На ринку є певний дефіцит свинини, відповідно є і дефіцит поросят. І поросята виросли в ціні. Тому не думаю, що хтось зважиться з нуля почати бізнес. А чи буде галузь розвиватися... будуватися, мабуть, мало хто ризикне – навіть в центральній Україні, хіба що на заході", - вважає Соболєв.
Ціни на м'ясо в Україні у вересні
Зокрема, цінник на свинячу грудинку злетів:
- з 144,89 грн/кг до 150,96 грн/кг,
- лопатку з 139,79 грн/кг до 145,74 грн/кг.
- ошийок подорожчав з 189,54 грн/кг до 201,57 грн/кг.
Кілограм ребер підвищився в ціні з 144,90 грн/кг до 154,49 грн/кг, а шашлику з 152,93 грн/кг до 162,55 грн/кг.
Ціни на курятину
Слідом за свининою подорожчала і курятина:
- стегно з 95,85 грн/кг до 101,95 грн/кг,
- гомілки з 69,85 грн/кг до 70,95 грн/кг,
- філе з 133,50 грн/кг до 134,27 грн/кг.
читайте такожЦіни на хліб і сигарети різко злетіли: що чекає українців
Ціни на сало
Кілограм солоного сала підвищився в ціні з 209,81 грн/кг до 217,93 грн/кг. А ось цінник на домашнє сало залишився на колишньому рівні – 154,00 грн/кг.
Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.
За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.
Читайте також:
- Цукор в Україні подорожчає: аналітик спрогнозувала, що буде з цінами і чи варто робити запаси
- Українцям варто робити запаси: продукти в Україні серйозно злетять у ціні
- Запасаємося крупою на зиму: ціни на гречку в Україні впали