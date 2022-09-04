М'ясо стане золотим: в Україні підняли ціни на сало

Ціни на м'ясо в Україні / Reuters, pixabay

Ціни на м'ясо в Україні з початку вересня різко злетіли. За даними порталу Мінфін, підвищилися ціни на всі види свинини, курятини та сала.

"М'ясокомбінатам дуже важко знайти свинину, а замовлень на м'ясо багато. Так що свинарі будуть з прибутком", - пояснив експерт Олексій Соболєв, інформує Аgrotrend.

Багато великих українських свинокомплексів розташовані на тимчасово захоплених ворогом територіях, а поставки з підприємств прифронтових районів Дніпропетровської та Харківської областей обмежені через постійні загрози обстрілів.

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"На ринку є певний дефіцит свинини, відповідно є і дефіцит поросят. І поросята виросли в ціні. Тому не думаю, що хтось зважиться з нуля почати бізнес. А чи буде галузь розвиватися... будуватися, мабуть, мало хто ризикне – навіть в центральній Україні, хіба що на заході", - вважає Соболєв.

Ціни на м'ясо в Україні у вересні

Зокрема, цінник на свинячу грудинку злетів:

з 144,89 грн/кг до 150,96 грн/кг,

лопатку з 139,79 грн/кг до 145,74 грн/кг.

ошийок подорожчав з 189,54 грн/кг до 201,57 грн/кг.

Кілограм ребер підвищився в ціні з 144,90 грн/кг до 154,49 грн/кг, а шашлику з 152,93 грн/кг до 162,55 грн/кг.

Ціни на курятину

Слідом за свининою подорожчала і курятина:

стегно з 95,85 грн/кг до 101,95 грн/кг,

гомілки з 69,85 грн/кг до 70,95 грн/кг,

філе з 133,50 грн/кг до 134,27 грн/кг.

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Ціни на сало

Кілограм солоного сала підвищився в ціні з 209,81 грн/кг до 217,93 грн/кг. А ось цінник на домашнє сало залишився на колишньому рівні – 154,00 грн/кг.

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

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