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Ціна на деякі продукти різко "підскочить": українцям сказали, що здорожчає

Марія Николишин
9 січня 2025, 11:34
871
На ціноутворення впливають немало чинників.
Ціна на деякі продукти різко 'підскочить': українцям сказали, що здорожчає
Ціни на продукти / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • В Україні зростуть ціни на низку продуктів
  • Збільшення цін варто очікувати вже навесні
  • На ціноутворення впливають: погода, технології аграріїв, війна

В 2025 році в Україні зростуть ціни одразу на кілька видів продуктів. Про це повідомив нардеп Іван Чайківський в ефірі телемарафону.

За його словами, збільшення цін на базові продукти варто очікувати вже навесні.

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Нардеп додав, що зокрема, здорожчають:

  • шоколад (до 80-85 гривень за плитку);
  • овочі, особливо — картопля;
  • фрукти;
  • хліб;
  • макаронні вироби.

Чайківський зауважив, що на ціноутворення впливають немало чинників. Зокрема, погода й кліматичні умови, технології аграріїв та війна.

"Сьогодні аграрному сектору потрібно переорієнтовуватися фактично у своєму виробництві", - підкреслив він.

Нардеп також додав, що на вартість продукції впливають логістика, перероблення, податки, ціни на електроенергію і пальне, нестача робочих рук. Також важливим фактором є зберігання продуктів, особливо овочів, бо вони найбільше здорожчали.

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну еспресо подорожчало у більш ніж 1,7 разу.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі повідомив, що ціни на молоко-сировину в Україні стабілізуються внаслідок скорочення обсягів експорту біржових товарів у період затишку на світовому ринку молока в період святкування Різдва та Нового року.

Крім того, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у першій половині року в Україні можуть зрости ціни на продукти на 10-20%. Підвищення тарифу на транспортування газу спровокує стрибок цін практично на всі товари та послуги.

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Хто такий Іван Чайківський?

Іван Адамович Чайківський (нар. 29 травня 1972, с. Настасів, Тернопільський район, Тернопільська область) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання. Член депутатської групи "За майбутнє". Секретар комітету аграрної політики і земельних відносин у Верховній Раді України IX скликання (обраний 29 серпня 2019 року), пише Вікіпедія.

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