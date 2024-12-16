Швидке 'падіння' цін: в Україні подешевшав популярний продукт

При цьому, ціни закупівлі свинини були дещо вищі ніж у жовтні.

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Ціни на свинину / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні знизились ціни на свинину

У листопаді українці платили на 1,1% чи 2,2 гривні за кілограм менше ніж попереднього місяця

В Україні відзначається незначне зниження роздрібних цін на свинину. Зокрема, здешевшали охолоджені напівфабрикати зі свининою на полицях національних торгівельних мереж. Про це повідомили експерти асоціації "Свинарі України".

Зазначається, що протягом листопада ціни на охолоджену свинину на м'ясних прилавках супермаркетів були дещо нижчими ніж місяцем раніше.

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"Якщо у жовтні середня ціна кілограма свинини коливалася в межах 207,5 – 209 гривні за кілограм, то у листопаді зафіксували зниження цього діапазону до 203,5 – 207,5 гривні за кілограм", - йдеться в повідомленні.

Як наголошують експерти, за підсумками останнього місяця осені споживачі платили на 1,1% чи 2,2 гривні за кілограм менше ніж попереднього – 205,7 гривні за кілограм. При цьому, ціни закупівлі свинини за відповідний період були дещо вищі ніж у жовтні: кілограм свинини забійною масою коштував у середньому 61,2 гривні за кілограм, що на 5,9% вище ніж у жовтні.

Також повідомляється, що хоча роздрібні ціни більше наблизилися до торішніх (у листопаді 2023-го середня ціна кілограма свинини становила 204,4 гривні за кілограм), ціни на свиней забійної кондиції були на 13,6% нижчими ніж у відповідний період минулого року.

"Зміна цін основних відрубів – лопатки, грудинки, стегна – обмежилася 1%. Натомість цінник ошийка, який попередньо відображав здороження свинини найпомітніше, у листопаді, навпаки, знизився на 4,1%", – підсумували аналітики.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні за останній тиждень на 22% подорожчала картопля. Зокрема, картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда заявив, що ціни на основні продукти в Україні у 2025 році суттєво здорожчають. Зокрема, гречка може зрости в ціні на 20-25%.

Крім того, у листопаді 2024 року споживча інфляція в Україні прискорилася до 11,2%. Через це суттєво зросли ціни на товари в магазинах. Так, ціни на харчові продукти та безалкогольні напої у листопаді зросли на 3,9% порівняно з жовтнем.

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Що відомо про асоціацію "Свинарі України"? Асоціація "Свинарі України" - це галузевого об’єднання, ініціаторами якого стали самі виробники — представники свиногосподарств з різних регіонів країни. Станом на сьогодні асоціація "Свинарі України" об'єднує 47 підприємств із 18 областей України.

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