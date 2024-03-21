Більше 10000 грн: хто з ВПО може отримати нові виплати від ООН

Деяким українцям ООН виділить новий вид допомоги, але за певних умов.

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Хто з ВПО може отримати нові виплати від ООН / колаж: Главред, фото: УНІАН

Українські сім'ї з числа ВПО зможуть отримати по 10800 на кожного члена сім'ї від ООН вже у квітні. Про це розповіли в благодійному фонді "Право на захист".

Згідно з даними організації, гроші виплатять від Управління верховного комісара ООН у справах біженців внутрішньо переміщеним особам у Києві та області.

Хто може отримати виплати

На грошову допомогу від ООН можуть розраховувати:

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внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилися після 24 лютого 2022 року

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область через військові дії

Також необхідно мати категорії вразливості:

є тільки один із батьків із дітьми віком до 18 років або людьми похилого віку, старшими за 55 років

особи з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо)

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу

Як отримати виплати

Для того, щоб отримати виплати, претенденти мають заповнити одну анкету на всю сім'ю. Подати заявку можуть ті, хто:

не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій

мають дохід менше ніж 5,4 тисячі грн на члена сім'ї

мають хоча б один критерій уразливості

Гроші громадяни отримуватимуть протягом трьох місяців по 3600 грн на місяць. Форму можна буде заповнити з 5 квітня тут.

Внутрішньо переміщені особи Внутрішньо переміщені особи - особи, які змушені раптово тікати зі своїх домівок у великих кількостях унаслідок збройного конфлікту, внутрішньої ворожнечі, систематичних порушень прав людини або стихійного лиха та перебувають на території власної країни.

Допомога ВПО

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів України ухвалив рішення атоматично продовжити виплати всім ВПО до 1 березня. Однак після цієї дати зміни все ж торкнулися деяких громадян. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму telegram-каналі.

Також, згідно з постановою Кабміну №332, виплати внутрішньо переміщеним особам можуть призначатися на другий шестимісячний період без додаткового звернення тільки деяким категоріям громадян, заявив кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Крім іншого, в Україні зміняться виплати внутрішньо переміщеним особам. Зміни пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету і вимогами західних партнерів України, які хочуть оптимізації виплат. Про це заявила віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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