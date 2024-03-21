Українцям скасують субсидії: кого торкнеться

Деяким громадянам України почали скасовувати субсидії.

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Українцям скасують субсидії: / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні стали пильніше стежити за призначенням субсидій, оскільки на ці пільги щорічно виділяються мільйони гривень. У зв'язку з цим деякі громадяни можуть втратити свої виплати. Про це повідомляє 24 Канал.

Кому скасують субсидії

Першим скасують субсидії тим, хто має борги за оплату комунальних послуг. При цьому, заборгованість можуть не нарахувати, якщо у людини є документи, які підтверджують затримку зарплати або пенсії.

У тому випадку, якщо документ про затримку пенсії або зарплати є в наявності - субсидію можна відновити. Для цього необхідно погасити борг і укласти договір про реструктуризацію з постачальником комунальних послуг.

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Також можуть скасувати субсидії:

у разі зміни місця проживання

у разі смерті людини, яка отримувала субсидію

у разі зазначення неправдивого розміру доходу

Як оформити субсидію

Для того, щоб оформити виплату субсидій, необхідно звернутися до Управління соціального захисту в регіоні, де проживає людина, а потім:

скласти заяву за зразком

додати договір оренди, якщо він є

заповнити довідку про доходи, враховуючи всю сім'ю

Також субсидію можна оформити через Дію, для цього необхідно зайти в розділ "Послуги" і перейти в пункт "Заява на субсидію". Після чого необхідно заповнити всі відповідні поля.

Що таке субсидія? Субсидія - виплати, що надаються за рахунок державного або місцевого бюджету, а також виплати зі спеціальних фондів для юридичних і фізичних осіб, місцевих органів влади, інших держав.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, у квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж і продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат.

Також, щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Великі пенсії військові тепер отримують і по інвалідності.

Крім іншого, вагітність і пологи ставлять перед будь-якою жінкою нові виклики, зокрема й матеріальні. Згідно із законом кожна жінка, яка готується стати мамою, має право на отримання допомоги по вагітності та пологах. Розміри виплат, а також порядок отримання допомоги визначені спеціальними законодавчими актами, які залежать від багатьох обставин.

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