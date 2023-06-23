Більше 11 тисяч гривень для українців: хто може отримати фінансову допомогу

Фінансову допомогу зможуть отримати українці з окупованих територій, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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Українці отримають допомогу через підрив Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/oleksandr.kubrakov

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це призвело до гибелі багатьох українців, а також до знищення величезної кількості будинків та майна. Українці можуть отримати допомогу. Про це заявила глава Мінінтеграції Ірина Верещук.

Цю одноразову допомогу зможуть отримати українці, які виїдуть з окупованої території на підконтрольні Україні землі.

Такі українці зможуть отримати 5000 гривень від українського уряду та 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції ООН. Ці виплати отримають лише ті люди, які виїхали з окупованого лівого берега Херсонщини не раніше 6 червня.

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"Наприклад, жителі Олешок, Голої Пристані тощо... Таке право матимуть також ті, хто виїде з тимчасово окупованої території потім. Зараз нам відомо про те, що люди масово почали виїжджати з ТОТ. Вони шукають будь-які шляхи і можливості для цього. Власне, ми їх чекаємо, і всі вони можуть претендувати на таку допомогу", — зазначила Верещук.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Відомо про загиблих і велику кількість зниклих безвісти після підриву дамби ГЕС.

Місцеві мешканці на окупованих територіях Херсонщини повідомляють про велику кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок затоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС. Місцеві жителі бачать загиблих всередині їхніх будинків через вікна.

Біолог Владислав Балінський назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕС. Проблема з водозабезпеченням населення може стати однією з основних. Крім цього, вода розмила мінні поля, і міни тепер можуть бути де завгодно.

Нагадаємо, лише через 10 днів після трагедії, яка зруйнувала життя величезної кількості людей, група міжнародних експертів заговорили про свої перші висновки щодо греблі. Варто відзначити, що ці висновки експерти називають "дуже ймовірними", повідомляє Reuters. Експерти заявили, що Каховську ГЕС зруйнували вибухівкою, яку заклали російські окупанти. Україна наполягає на тому, що цей підрив був воєнним злочином, який призвів до руйнування довкілля та екоциду.

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