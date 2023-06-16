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Міжнародні експерти через 10 днів назвали винних у Каховській трагедії

Ангеліна Підвисоцька
16 червня 2023, 19:13 оновлено 16 червня, 19:26
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Міжнародні експерти назвали" дуже ймовірними " перші висновки про підрив Каховської ГЕС.
Каховська ГЕС
Міжнародний експерти зробили перші висновки про підрив Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Лише через 10 днів після трагедії, яка зруйнувала життя величезної кількості людей, група міжнародних експертів заговорили про свої перші висновки щодо греблі. Варто відзначити, що ці висновки експерти називають "дуже ймовірними". Про це повідомляє Reuters.

Експерти заявили, що Каховську ГЕС зруйнували вибухівкою, яку заклали російські окупанти. Україна наполягає на тому, що цей підрив був воєнним злочином, який призвів до руйнування довкілля та екоциду.

Відомо, що експерти відвідали Херсонську область 10-11 червня разом з Генеральним прокурором України та командою Міжнародного кримінального суду.

"Докази і аналіз наявної інформації, включаючи сейсмічні датчики і обговорення з провідними експертами по руйнуванню, вказують на те, що існує висока ймовірність, що руйнування було викликано заздалегідь встановленими вибуховими речовинами, розташованими в критичних точках в структурі греблі", — йдеться в попередніх висновках експертів.

При цьому, на думку експертів, ймовірність того, що саме РФ винна в підриві дамби, становить 80% і більше. Експерти зробили висновки також ґрунтуючись і на моделях інших подібних атак на критично важливу інфраструктуру, які були задокументовані. Експерти переконані, що руйнування дамби точно не було викликано безгосподарністю.

Руйнування ГЕС може призвести до голоду на територіях, які постраждали від затоплення.

"Об'єкт, необхідний для виживання цивільного населення", – йдеться в повідомленні.

Водночас експерти поки не вважають, що підрив дамби було злочином проти людяності.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Дивіться відео про те, що буде з Кримом після підриву Каховської ГЕС:

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Каховська ГЕС Підрив Каховської ГЕС
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