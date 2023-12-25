Виплати для пенсіонерів і не лише: Україна отримала понад 1 млрд доларів

Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову.

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Україні передали мільярд доларів для допомоги / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Держбюджет України отримав 1,34 млрд доларів США як Шосте додаткове фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", - повідомляє пресслужба Мінфіну.

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

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Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову:

190 млн доларів - від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);

50 млн доларів - від уряду Сполучених Штатів Америки;

20 млн доларів - від уряду Швейцарії.

Виплата пенсій українцям: що відомо

Нагадаємо, що деяким пенсіонерам підвищать пенсію з 1 січня. В Україні прийняли Держбюджет на 2024 рік, згідно з яким перша індексація пенсій призначена на 1 березня 2024 року. Тоді зростуть пенсії більшості.

Стало відомо, кому піднімуть пенсії на 2,6 тисячі грн. Прожитковий мінімум для цієї категорії українців з січня збільшиться з 2093 до 2361 грн, а максимальна пенсія, відповідно, – в десятикратному розмірі.

Куди звертатися і що робити українцям, щоб не втратити пенсію. Українським пенсіонерам і одержувачам соціальних виплат спростили проходження фізичної ідентифікації, яка стала обов'язковою ще в 2004 році.

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