УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Гроші

Виплати для пенсіонерів і не лише: Україна отримала понад 1 млрд доларів

Юлія Закрепа
25 грудня 2023, 13:16оновлено 25 грудня, 14:14
Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову.
Виплати для пенсіонерів і не лише: Україна отримала понад 1 млрд доларів
Україні передали мільярд доларів для допомоги / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Держбюджет України отримав 1,34 млрд доларів США як Шосте додаткове фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", - повідомляє пресслужба Мінфіну.

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

відео дня

Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову:

  • 190 млн доларів - від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);
  • 50 млн доларів - від уряду Сполучених Штатів Америки;
  • 20 млн доларів - від уряду Швейцарії.

Виплата пенсій українцям: що відомо

Нагадаємо, що деяким пенсіонерам підвищать пенсію з 1 січня. В Україні прийняли Держбюджет на 2024 рік, згідно з яким перша індексація пенсій призначена на 1 березня 2024 року. Тоді зростуть пенсії більшості.

Стало відомо, кому піднімуть пенсії на 2,6 тисячі грн. Прожитковий мінімум для цієї категорії українців з січня збільшиться з 2093 до 2361 грн, а максимальна пенсія, відповідно, – в десятикратному розмірі.

Куди звертатися і що робити українцям, щоб не втратити пенсію. Українським пенсіонерам і одержувачам соціальних виплат спростили проходження фізичної ідентифікації, яка стала обов'язковою ще в 2004 році.

Більше економічних новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
пенсія пенсіонери грошова допомога гроші
Реклама

Головне за день

ЗСУ збили майже 30 "шахедів", ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір

ЗСУ збили майже 30 "шахедів", ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір

15:10 Україна
Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

14:27 Україна
Дрон атакував позиції окупантів в Бердянську: в місті пролунав сильний вибух

Дрон атакував позиції окупантів в Бердянську: в місті пролунав сильний вибух

14:23 Україна
Всі головні новини

Популярне

Путін хоче завершення війни: в ГУР поставили йому дві жорсткі умови 8039

Путін "хоче" завершення війни: в ГУР поставили йому дві жорсткі умови

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз 4476

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз

Лежить тижнями і не псується: французький секрет зберігання хліба 4460

Лежить тижнями і не псується: французький секрет зберігання хліба

Медведєв викотив дивне привітання з Різдвом: позаздрив українцям 3546

Медведєв викотив дивне "привітання" з Різдвом: позаздрив українцям

Останні новини

15:42

Як сказати "с легким паром" українською: Авраменко назвав два цікаві відповідники

15:25

Ірині Білик зробили пропозицію руки і серця на Різдво

15:10

ЗСУ збили майже 30 "шахедів", ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір

15:09

Що Зеленський хоче обговорити з Орбаном: в ОП розповіли про теми переговорів

15:04

ЗМІ повідомили про отруєння пропагандиста Красовського, той вийшов на зв'язок

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:53

Зовсім не для краси: для чого потрібні дірки в сирі

14:44

Це просто шикарна закуска, яка затьмарить Олів'є на Новий Рік 2024 - рецептВідео

14:27

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

14:23

Дрон атакував позиції окупантів в Бердянську: в місті пролунав сильний вибух

Реклама
13:58

"10 мільйонів мобрезерву": Дикий розкрив, коли РФ кине нових окупантів на штурми України

13:42

Церковне свято 26 грудня: що не можна робити в одну з найважливіших дат - Собор Пресвятої Богородиці

13:31

Чому чоловік зраджує свою дружину: приховані ознаки, які на це вказують

13:31

Тоня Матвієнко висловилася про появу зрадників-"Кроликів" на похоронах мами

13:18

Жодна армія не дозволяє собі так втрачати людей: військовий про бої в Авдіївці

13:16

Виплати для пенсіонерів і не лише: Україна отримала понад 1 млрд доларів

12:38

Тільки геній знайде двох кроликів за 4 секунди: надзвичайно важка загадка

12:32

"Узаконене щастя": Галкін показав романтичне побачення з Пугачовою

12:25

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході

12:22

Гороскоп на завтра 26 грудня 2023: Рибам - проблеми через чоловіка, Діві - несподіване знайомство

12:00

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак

Реклама
11:43

Росія не зможе реалізувати свої підступні плани – Буданов

11:24

Софія Ротару звернулася до українців на Різдво

11:21

Дружина Віктора Павліка розповіла про свою хворобу

11:15

"Збили" F-16: у Повітряних силах прокоментували російські заяви

11:04

Забудьте про торти: цей новорічний мандариновий десерт без випікання перевершує всі очікування

11:02

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Биків оцінять, Тигри - бережіть сили

10:56

Майже до середини 2024 року: кому з ВПО можуть автоматично продовжити виплати

10:55

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогнозВідео

10:42

Можна не бруднити: як злити воду після варіння макаронів і картоплі без друшляка

10:19

Наступають без зупинки: окупанти просунулися під Авдіївкою

10:09

"Не місяць і не рік": військовий дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

09:07

Розв'яже руки ЗСУ: знищення російських літаків змінить ситуацію на фронті

08:45

Названо 2 напої, які можуть вилікувати похмілля

08:44

Українська ППО знищила 2 російські літаки Су-34 і Су-30 за добу

08:10

Шлях до миру в нас лише одинПогляд

08:00

Гороскоп на 2024 рік для Росії: Кремль трястиме, РФ затріщить по швах, намічається різанинаЕксклюзив

07:59

РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" і ракетами: у Генштабі розповіли деталі

06:10

Головний страх диктатора ПутінаПогляд

02:42

Як відполірувати мийку з нержавійки до блиску: потрібне тільки борошно

02:05

Даша Кацуріна зізналася, чи шкодує про повернення в Україну і життя з Дантесом

Реклама
01:20

Росіяни намагались пояснити збиття трьох Су Україною: розгублено фантазують

24 грудня, неділя
23:24

Чевертий за тиждень: ЗСУ "нокаутували" ще один Су-34

22:55

Бої за лівобережжя Херсонщини: РФ намагається вибити ЗСУ та наривається на удари

22:33

У мене тепер нічого немає, тільки похорон - мешканка Херсона після атаки на місто

21:43

Ходжес - про контрнаступ ЗСУ: у невдачах винен Захід, але Україна не програла

21:12

Щемить серце: Вікторія Бекхем опублікувала рідкісні фото зіркового чоловіка і дітейФото

21:12

Любовний гороскоп на тиждень з 26 до 31 зрудня: хто зі знаків втілить бажання у життя з коханим

20:39

В Україні вирішується майбутнє всієї Європи, війна швидко не закінчиться - Фінляндія

19:31

"Нам загрожує небезпека": у Британії заявили про наслідки у разі перемоги Путіна

19:22

Зброя зі штучним інтелектом: у Парижі готують підтримку для України

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти