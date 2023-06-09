Банкір спрогнозував, чи зможе підскочити долар до рівня 40 грн

Курс долара в Україні з 12 по 18 червня коливатиметься в діапазоні від 37 до 38 гривень, а євро - від 40 до 41 гривні, зазначив банкір Лісовий.

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Курс долара в найближчий тиждень серйозно не зміниться - банкір / колаж Главред, фото УНІАН

Курс долара в Україні наступного тижня, з 12 по 18 червня, коливатиметься в межах від 37 до 38 гривень, а євро ‒ в межах від 40 до 41 гривні. Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий, повідомляє портал "24 канал".

Фахівець зазначив, в цей період ситуація на готівковому валютному ринку буде майже тотожною нинішній.

За словами лісового, зміни очікуються в межах 30-50 копійок, а різниця між курсом купівлі та продажу не повинна перевищити 30 копійок.

"Готівковий курс валют залишатиметься стабільним з незначними коливаннями. За всіма ознаками курсовий "коридор" для долара і євро збережеться в межах 1 гривні: очікується, що курс долара буде коливатися в діапазоні 37-38 гривні з домінуванням до нижньої межі коридору і дрібними його "проривами", а євро ‒ 40-41 гривні", ‒ підсумував експерт.

Дивіться відео ТСН - "Гривня зміцнилася: валютні коливання припинилися":

Курс долара в Україні

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначав, що курс долара в Україні до кінця весни сильно не зміниться. За словами експерта, найбільше вартість валюти найближчими тижнями залежатиме від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів.

Раніше експерти пояснювали, що курс долара до літа може трохи зрости лише за однієї умови - якщо відбудеться зупинка "зернової угоди". Але найближчим часом нічого такого не очікується. В Україні до кінця весни не очікується різких змін готівкового курсу долара.

Економічний експерт Борис Кушнірук зазначав, що вже в липні 2023 року на курс валют в Україні може вкрай негативно вплинути повернення до довоєнної системи оподаткування податками ринку пального.

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