Різкий ривок долара: розкрито найгірший сценарій девальвації гривні

Гривня, як засіб інвестицій, втратила привабливість, кажуть експерти.
Вже до наступних вихідних курс долара зросте ще 20-30 копійок і перейде вище позначки в 28 гривень, прогнозують експерти.
За прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, найближчим часом курс може рушити в зону 28,2-28,3 грн/$, повідомляє Obozrevatel.
Аналітики виділяють дві основні причини падіння курсу: зростання вартості енергоносіїв і активний продаж іноземцями українських цінних паперів.
Підприємства змушені закуповувати газ за завищеними цінами. А для цього потрібні долари.
У той же час гривня, як засіб інвестицій, втратила привабливість. Особливо для іноземних інвесторів. При цьому долар обіцяє стати більш привабливим. Незабаром ФРС США (Федеральна резервна система) підвищить облікову ставку долара. А значить депозити в американській валюті стануть більш привабливі. Тому іноземці активно збувають українські ОВДП, обмінюючи їх на валюту.
Ці два фактори збільшують попит на долар і роздувають його ціну. При цьому НБУ, як може, стримує падіння гривні, виходячи з доларовими інтервенціями на валютний ринок.
Прогнозується, що курс долара буде рости. Вже найближчим часом гривня не тільки перейде психологічну позначку в 28 грн/$, але і впевнено наближатиметься до нового рубежу, не виключили експерти.
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