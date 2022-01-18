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Різкий ривок долара: розкрито найгірший сценарій девальвації гривні

18 січня 2022, 00:48

Гривня, як засіб інвестицій, втратила привабливість, кажуть експерти.

долар
/ Фото pixabay.com

Вже до наступних вихідних курс долара зросте ще 20-30 копійок і перейде вище позначки в 28 гривень, прогнозують експерти.

За прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, найближчим часом курс може рушити в зону 28,2-28,3 грн/$, повідомляє Obozrevatel.

Аналітики виділяють дві основні причини падіння курсу: зростання вартості енергоносіїв і активний продаж іноземцями українських цінних паперів.

Підприємства змушені закуповувати газ за завищеними цінами. А для цього потрібні долари.

У той же час гривня, як засіб інвестицій, втратила привабливість. Особливо для іноземних інвесторів. При цьому долар обіцяє стати більш привабливим. Незабаром ФРС США (Федеральна резервна система) підвищить облікову ставку долара. А значить депозити в американській валюті стануть більш привабливі. Тому іноземці активно збувають українські ОВДП, обмінюючи їх на валюту.

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Ці два фактори збільшують попит на долар і роздувають його ціну. При цьому НБУ, як може, стримує падіння гривні, виходячи з доларовими інтервенціями на валютний ринок.

Прогнозується, що курс долара буде рости. Вже найближчим часом гривня не тільки перейде психологічну позначку в 28 грн/$, але і впевнено наближатиметься до нового рубежу, не виключили експерти.

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