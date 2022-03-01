50 доларів за труп: стало відомо, скільки РФ платить родині кожного вбитого ЗСУ окупанта

Стало відомо, скільки РФ платить родині кожного вбитого ЗСУ окупанта / Reuters

Міністерство оборони країни-агресора, Російської Федерації оцінило життя кожного свого солдата-окупанта у суму в рублях, яка еквівалентна 50 доларам США за нинішнім курсом. Про це йдеться в Telegram-каналі Верховної Ради України.

Ці гроші і планується видавати сім'ям убитих в ході війни з Україною російських військових

"За нинішнім курсом Путлер оцінив життя свого громадянина в 50 доларів. 50 доларів-ціна життя російського окупанта!",- повідомили на каналі ВРУ.читайте такожБільше зброї та санкцій: США допоможуть Україні у відбитті агресії РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що економіка Росії вже втратила 3 трлн доларів через повномасштабну військову агресію проти України.

За словами наукового керівника Українського Інституту економічного лідерства Ярослава Романчука, з кожним днем ця сума буде тільки збільшуватися, а дію санкції відчують всі росіяни.

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"Не минуло й тижня війни, а її ініціатор, агресор, втратив майже один трильйон доларів. А якщо врахувати радикальне зниження вартості активів, нерухомості, землі, заощаджень, різке погіршення доступу до кредитного ринку і платіжної системи, то втрати перевищать три трильйони доларів", - зазначив експерт.

За словами Романчука, така ситуація являє собою початок краху Російської економіки.