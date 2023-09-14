Пенсії в Україні в 2024 році: коли піднімуть і скільки додадуть грошей

Кабмін планує переглянути пенсії в Україні у 2024-му. Очікується індексація мінімальної пенсії та виплат тим, у кого є достатня кількість стажу.

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Мінімальна пенсія протягом найближчих трьох років збільшуватиметься, кажуть чиновники / колаж Главред, фото УНІАН

У проєкті державного бюджету України на наступний рік передбачена індексація мінімальної пенсії (у березні 2024 року). Про це заявив у вечірньому зверненні 13 вересня президент України Володимир Зеленський.

"Звичайно, буде суттєва індексація пенсій - плануємо на березень, як це передбачено законом", — сказав він.

Крім підвищення мінімальної пенсії, заплановано також підвищення гарантованого розміру виплат для тих, хто досяг 65 років і має необхідний стаж. Як уточнила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю "Укрінформ", індексація пенсій буде проведена безумовно попри те, що відповідно до закону в умовах війни це робити не обов'язково.

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Мінімальна пенсія протягом найближчих трьох років збільшиться:

у 2024-му - з 2093 до 2361 гривень;

у 2025-му - до 2573 гривень;

у 2026-му - до 2774 гривень.

Крім того, 65-річні пенсіонери з достатнім стажем гарантовано повинні отримувати:

2680 гривень - у 2023-му;

2840 гривень - з січня по липень 2024-го;

3200 гривень - з липня 2024-го по січень 2025-го;

3348 гривень - у 2025-му;

3582 гривень - у 2026 році.

"Розміри призначених виплат точно будуть збережені, їх ніхто не буде зменшувати. Будемо намагатися збільшити допомоги по бідності, але відсоток цього збільшення, звичайно, залежить від переговорів з нашими міжнародними партнерами", — сказала Жолнович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

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