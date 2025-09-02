Рус
Таємний об'єкт у Карпатах - що заховано під горою, якої немає на жодній карті

Руслана Заклінська
2 вересня 2025, 02:43
Під вершиною гори Микулеска розташований унікальний бункер часів Першої світової війни.
Таємний об'єкт часів Першої світової сховано у Карпатах

Ви дізнаєтеся:

  • Що унікального зберігають Українські Карпати з часів Першої світової війни
  • Де саме захований бункер і які його особливості
  • Чому гора Микулеска вважається однією з найдикіших

Українські Карпати зберігають чимало таємниць минулого. Однією з таких унікальних локацій є бункер часів Першої світової війни, який захований під вершиною гори Микулеска.

Ця фортифікаційна споруда дозволяє пройти під горою від одного схилу до іншого і складається із великої кімнати, коридору та двох входів. Висота приміщень дозволяє стояти на повний зріст, а вхід спроектований так, щоб людина могла ввійти, лише зігнувшись.

Гора, якої немає на картах

Гора Микулеска має висоту 1728 метрів і є однією з найдикіших та найменш відвідуваних вершин Чорногірського хребта. Щоб потрапити на неї, необхідно отримати спеціальний дозвіл прикордонної служби, оскільки маршрут пролягає через прикордонну зону.

Крім того, гора настільки маловідома, що її навіть немає на Google Maps. Тому своєю таємничістю і унікальністю вершина приваблює туристів.

Лінія оборони поблизу гори

Дослідники зазначають, що поблизу Микулески, зокрема біля вершини Стайки, збереглися залишки масштабної оборонної лінії, показано у відео на YouTube-каналі "Капітан Дземброня". Тут можна знайти кілометри шанців, ділянки з колючим дротом та розсипи боєприпасів, що колись слугували для захисту території під час воєнних дій.

'Микулєска - найбільш дика гора Чорногори. Колись подорож сюди була справжньою експедицією, але нещодавно туди зробили стежку, про яку майже ніхто не знає. Проте не тільки дика природа притягує увагу до цієї вершини. В роки Першої світової на її схилах точилися кровопролитні бої. З того часу на горі залишилося одразу кілька унікальних оборонних споруд, які можуть розказати багато про історію цієї вершини", - зазначив автор відео.

Таємний бункер під вершиною

Найбільш вражаючим об’єктом є сам бункер, який розташований під вершиною Микулески. Він складається з великої кімнати, коридору та двох входів, що дозволяють пройти крізь гору від одного схилу до іншого. Висота приміщень дозволяє стояти на повний зріст, а вузький вхід змушує відвідувачів зігнутися, щоб потрапити всередину, що, ймовірно, слугувало захисною функцією під час бойових дій.

Попри історичну цінність, бункер важко доступний для звичайних туристів. Стежок до вершини майже немає, значна частина маршруту проходить через густі зарості гірської сосни. Проте для справжніх поціновувачів пригод і історії це справжня знахідка.

Дивіться відео про бункери у Карпатах:

Які найближчі населені пункти

Найближчі до Микулески населені пункти - Дземброня, Бистрець і Явірник. Вершини Микулеска та Стайки розташовані паралельно до відрогу гори Піп Іван, що створює складний, але мальовничий гірський ландшафт.

Про джерело: Капітан Дземброня

Капітан Дземброня — туристично-етнографічний проект, створений восени 2014 року з метою організації походів Карпатами, пропагування здорового способу життя та культури мешканців гір. Проект відомий завдяки своєму YouTube-каналу, присвяченому подорожам Карпатами та дослідженню історичних об'єктів, зокрема військових бункерів часів Другої світової війни.

На каналі публікють відео, в яких детально описують маршрути до важкодоступних місць, таких як бункери Лінії Арпада, а також діляться порадами щодо безпеки та необхідного спорядження для подорожей гірськими районами. Дземброня став популярним серед любителів активного відпочинку та історії, а також серед тих, хто цікавиться вивченням забутих сторінок минулого України.

Карпати гори бункер Історія України
