Не лише Львів та навіть частина Польщі: які області насправді входять до Галичини

Галичина - це регіон, який охоплює не лише Львівщину, а й частину Івано-Франківської, Тернопільської областей та частину Польщі, пояснює Галімов.

Які області входять до Галичини - які історичні землі Галичини / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Галичина – це історичний регіон, який часто помилково обмежують лише Львівською областю, проте його справжні межі значно ширші. Про це повідомив у відео на YouTube засновник проєкту "Реальна історія" та продюсер 1+1 media Акім Галімов.

Главред з'ясував, які території входять до Галичини.

Які історичні землі Галичини

"Починаючи з XIX століття, прийнято поділяти історичний регіон Галичина на дві частини – східну і західну. Західна – це частина території сучасної Польщі, а східна включає в себе Львівську, Івано-Франківську та більшу частину Тернопільської областей", – пояснює Галімов.

Дивіться відео про те, що таке Галичина:

Цікаво, що Східна Галичина також охоплює частину сучасних польських територій до річки Сян. Її центр - місто Перемишль (Пшемисль) є важливим транспортним вузлом і найпопулярнішим серед українців при перетині кордону.

Які були межі Галичини за Київської русі

Акім Галімов звертає увагу на історичні кордони Галичини у часи Середньовіччя.

"Про події 1229 року наш літописець зазначав, що Данило Романович зібрав Галицьку землю від Бібрки аж до ріки Ушиці і Прута. Тобто у реаліях тринадцятого століття Буковина і південна частина Хмельниччини – це теж Галицька земля", - додає Галімов.

Поступово сформувалися сучасні регіони Буковина і Поділля, але коли сьогодні в Україні говорять "Галичина", мають на увазі Східну Галичину.

Які сучасні межі Галичини

"Коли в Україні кажуть Галичина, то мають на увазі історичну область саме Східної Галичини – Львівська, Івано-Франківська, більша частина Тернопільської областей та частина сучасної Польщі", – додає Галімов.

Виборчі карти перших президентських виборів показують чіткі межі Галичини, адже мешканці цих регіонів активно підтримували кандидатуру В’ячеслава Чорновола.

Результати перших президентських виборів в Україні / Фото: скріншот

Сучасна релігійна карта також відображає культурну єдність Галичини. Так, у Львівській області громади практично повністю вигнали Московський патріархат, а Івано-Франківська та Тернопільська області майже завершили цей процес.

Карта розташування об'єктів УПЦ МП в Україні / Фото: скріншот

Про персону: Акім Галімов Акім Альфадович Галімов— український журналіст, сценарист, автор і продюсер історичних проектів 1+1 Media. У проекті "Реальна історія" Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми.

