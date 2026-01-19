Обов'язковий техогляд для всіх авто: що зміниться в 2026 році

Запланована реформа стане частиною великого пакету змін у сфері автотранспорту, безпеки та перевезень.

У майбутньому планується реформувати процедуру техогляду / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У 2026 році в Україні планують розпочати реформу технічного контролю, яка передбачає введення обов'язкового техогляду всіх транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"Ініціатива покликана спростити процедуру технічного огляду для першої державної реєстрації транспортних засобів, що були у вжитку, а також поступово ввести обов'язковий технічний контроль для всіх типів автомобільного транспорту", - йдеться в повідомленні. відео дня

Відзначається, що паралельно у відомстві мають намір реформувати процедуру техогляду, щоб вона "була прозорою і не містила корупційних ризиків".

У Мінобщин додають, що запланована реформа стане частиною великого пакету змін у сфері автотранспорту, безпеки та перевезень, які повинні наблизити українські правила до стандартів Європейського Союзу.

Також для забезпечення прогнозованого і прозорого перетину кордону автотранспортом планується законодавче врегулювання системи "еЧерга". Зараз вона функціонує в режимі експерименту, а законопроект повинен впровадити її на постійній основі.

Крім того, для цифровізації логістики та зменшення адміністративного навантаження на бізнес очікується введення електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН). Зараз це експериментальний проект, проте використання електронної ТТН має бути обов'язковим у всіх перевезеннях.

У свою чергу, документ про реформу таксі має на меті забезпечити легальну роботу водіїв таксі та єдині стандарти в сфері безпеки при перевезенні, а також вивести з тіні роботу галузі.

Також планується оновити законопроект про перевезення швидкопсувних харчових продуктів автомобільним транспортом. Оновлення дозволить сертифікувати транспорт, який їх перевозить, прямо в Україні, а не за кордоном.

Міністерство також працюватиме над уже зареєстрованими документами, зокрема:

перевезення небезпечних вантажів – має підвищити рівень безпеки при перевезенні та оновлення регуляторної бази відповідно до міжнародних норм;

Національне бюро розслідування аварійних подій на транспорті – створення незалежного органу з розслідування транспортних подій та запобігання їм у майбутньому;

суспільно важливі перевезення – дозволить громадам забезпечити якісне транспортне сполучення, особливо там, де немає економічно привабливих маршрутів;

пільгові перевезення – реформує системи пільгового проїзду та запровадить можливості для реалізації права громадян на пільгові перевезення та справедливі компенсації;

посилення відповідальності за каботажні перевезення для іноземних перевізників – дозволить забезпечити справедливу і пропорційну відповідальність для іноземних перевізників в Україні за незаконну діяльність;

вдосконалення законодавчого регулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації – для регулювання експлуатації цивільних БПЛА.

Як писав Главред, в Україні готуються до масштабної реформи в сфері безпеки на дорогах - планують ввести обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі. Зараз така вимога поширюється тільки на комерційні вантажівки та автобуси.

Нагадаємо, в Україні змінюється порядок проходження технічного огляду автомобілів. Починаючи з 1 липня 2025 року, всі перевірки транспортних засобів повинні обов'язково супроводжуватися відеофіксацією.

Питання відновлення технічного огляду для приватних автомобілів періодично з'являється в публічному просторі, проте реальних рішень досі немає. Адвокат Вадим Володарський у коментарі Главреду зазначив, що в нинішніх умовах держава навряд чи буде займатися цим питанням, адже воно може лише посилити напругу в суспільстві без відчутного позитивного ефекту для безпеки дорожнього руху.

Про джерело: Міністерство розвитку громад і територій України (Мінрозвитку) Міністерство розвитку громад і територій України (Мінрозвитку) – чинне міністерство України, центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Правонаступник Міністерства інфраструктури України, яке Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 року № 1343 було перейменовано на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, і до нього було приєднано Міністерство розвитку громад і територій України. Іменується "міністерством відновлення" як спрощена назва з середини грудня 2022 року[5][6] по вересень 2024 року, пише Вікіпедія.

