Нові правила проходження техогляду: що зміниться з 1 липня

Забороняють проведення техогляду без справних камер спостереження.

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Запроваджують обов’язкову відеофіксацію техогляду автомобілів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Із 1 липня техогляд авто фіксуватимуть на відео

Запис мають вести дві камери безперервно

Без відео перевірку проводити заборонено

В Україні змінюється порядок проходження технічного огляду автомобілів. Починаючи з 1 липня 2025 року, усі перевірки транспортних засобів мають обов’язково супроводжуватися відеофіксацією. Про це повідомляє Автотема з посиланням на наказ МВС №348 від 23 травня 2025 року.

Відео — з двох ракурсів

Під час техогляду автомобіль зніматимуть щонайменше дві камери, розташовані по діагоналі: одна має фіксувати передню ліву або праву частину машини, інша — протилежну задню. Відеозапис має бути безперервним від початку і до завершення перевірки. У разі відсутності або несправності камер техогляд не проводиться.

відео дня

"Прозорість — головне завдання"

У Міністерстві внутрішніх справ підкреслюють, що нові вимоги спрямовані на боротьбу з формальними або підробленими процедурами.

"Власника авто обов’язково попереджають про зйомку до початку перевірки", — зазначають у МВС.

Вимоги до якості відео

Згідно з правилами, відеоматеріал має відповідати таким критеріям:

Роздільна здатність не нижче 720p

Формат запису — не нижче H.264

Частота — мінімум 5 кадрів на секунду

Чітке зображення марки, моделі, кольору та номерного знака авто

Обов’язкова дата перевірки, що відповідає даним у протоколі

Зберігання та захист даних

Усі відеофайли мають зберігатися протягом усього терміну дії протоколу техогляду. Відповідальність за збереження та захист матеріалів від несанкціонованого доступу чи змін покладається на виконавця процедури.

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Що за видання - "Автотема"? "Автотема" — це українське інформаційне видання, яке спеціалізується на новинах, оглядах та порадах, пов'язаних із автомобільною тематикою. Воно охоплює широкий спектр тем, включаючи новинки автопрому, правила дорожнього руху, штрафи, технічні аспекти експлуатації автомобілів, а також аналітику ринку транспортних засобів. Видання активно висвітлює зміни в законодавстві, які стосуються водіїв, та надає корисні рекомендації для автовласників.

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