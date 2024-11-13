Які 'плани' можуть бути у Путіна і Трампа на Україну: Жданов дав неочікуваний прогноз

Трамп виступає за негайне припинення допомоги Україні - чи зблизиться він із Путіним.

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Які "плани" можуть бути у Путіна та Трампа на Україну / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

Основні тези Жданова:

Трамп може негайно припинити допомогу Україні

Які інтереси на Україну у Трампа та Путіна

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду пояснив, чого чекати Україні після перемоги Трампа та яку угоду щодо України в підсумку може провернути "бізнесмен Трамп" із Путіним.

Жданов вважає, що тут ситуація абсолютно непередбачувана. Сьогодні ніхто не вгадає, що Трамп зможе зробити, це лотерея. Відомо, що Трамп, як відомо, виступає за негайне припинення допомоги Україні.

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"Але якщо ми відкриємо бюджет США, який після інавгурації голосуватиметься в Конгресі, то побачимо: там на підтримку України не закладено жодного цента. А Трамп кричить, що платники податків втомилися підтримувати нашу країну. Так цієї підтримки немає! 50 мільярдів доларів Україні виділяє Велика сімка, а не США. Ну, Штати можуть забрати свої 22 мільярди доларів із цих 50-ти, але це буде розвал Великої сімки", - додав експерт.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Експерт додав, що Трамп грає на межі фолу: він скрізь тицяється, але, якщо йому дають відсіч, він дає задній хід або розвалює весь захід.

"Для США це загрожує тим, що він занурить їх у хаос", - зазначив Жданов.

Відносини Трампа та Путіна - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що американський політик Дональд Трамп переміг на виборах у США у 2024 році. Стало відомо, що Трамп уперше зателефонував Путіну - політики обговорили війну в Україні. Українська влада нібито знала про цю розмову і не заперечувала.

У Кремлі побачили "позитивні сигнали" в перемозі Трампа. Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, що все сприймає через угоди. Речник Кремля визнав, що, на відміну від чинної адміністрації Джо Байдена, Трамп "менш передбачуваний".

Дональд Трамп готує "мирний план" для України. В адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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