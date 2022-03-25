Єрмак назвав, що необхідно Україні для перемоги над Росією

Андрій Єрмак / Офіс президента

Голова офісу Президента Андрій Єрмак назвав, що саме потрібно Україні для перемоги над Російською Федерацією.

За словами керівника ОП варіантів достатньо, проте політичної волі у союзників нашої країни поки немає.

"Варіанти є, але поки немає політичної волі", - заявив Єрмак.

Що необхідно Україні для перемоги над Росією:

повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі;

важке озброєння;

повноцінний ленд-ліз;

закрите небо, або ж літаки або далекобійні системи ППО, щоб захистити цивільну інфраструктуру.

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Війна в Україні 2022

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.