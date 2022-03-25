Єрмак назвав, що необхідно Україні для перемоги над Росією

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що необхідно Україні для перемоги у війні.
Голова офісу Президента Андрій Єрмак назвав, що саме потрібно Україні для перемоги над Російською Федерацією.
За словами керівника ОП варіантів достатньо, проте політичної волі у союзників нашої країни поки немає.
"Варіанти є, але поки немає політичної волі", - заявив Єрмак.
Що необхідно Україні для перемоги над Росією:
- повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі;
- важке озброєння;
- повноцінний ленд-ліз;
- закрите небо, або ж літаки або далекобійні системи ППО, щоб захистити цивільну інфраструктуру.
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Війна в Україні 2022
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.