Будинки у вогні, діти під завалам: трагічна ніч на Сумщині очима родини з епіцентру атаки

Російські окупанти аткакували село Великий Бобрик. Внаслідок цього зруйновані та пошкоджені десятки будинків, загинули люди.

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Наслідки ворожої атаки на Великий Бобрик на Сумщині / Колаж: Главред, фото: Суспільне, Главред

Що відомо:

Росіяни вдарили "Шахедами" по житлових будинках на Сумщині

У селі Великий Бобрик під завалами були цілі родини з дітьми

Внаслідок атаки є загиблі та багато поранених

Російські окупанти атакували Сумщину ударними дронами типу "Шахед". Під прицілом були приватні будинки у селі Великий Бобрик. В ніч на 24 червня ворожі дрони летіли один за одним, жорстоко знищуючи будинки мирних людей, де спали родини з сім'ями. Юлія Велітченко була в самісінькому епіцентрі та дивом вижила. Вона розповіла Главреду про те, як усе відбувалося.

Увечері жінка з 3-річним синочком та чоловіком приїхали у гості до батьків коханого. Наступного дня батько Юлії мав святкувати День народження. Батьки жінки живуть у тому ж селі на сусідній вулиці. Однак ніхто навіть не підозрював, що за кілька годин після приїзду все перетвориться на пекло.

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Російські окупанти почали знищувати "Шахедами" приватні будинки один за одним. У вогні була майже вся вулиця. Один із дронів влучив прямо у будинок, де була Юлія зі своєю родиною. У той момент вони мирно спали. Їх засипало камінням і придавило плитою. Вони дивом змогли вибратись.

"Стою серед каміння, малий на руках, все у вогні і тільки крики: "Тікайте, падає, тікайте". Як ми бігли по тій хаті я не знаю, відчула під ногами траву, а тоді асфальт, впали, кажу: "Синку, кричи". Затулила йому вуха, воно як вибухне. Мене хвилею штовхнуло, кличу чоловіка, він кричить: "Тікай, рятуй сина, я за батьками", - згадує Юлія.

Її чоловік побіг до зруйнованого будинку, де були його мама та батько. На жаль, врятувати тата не вдалося, проте вижила матір.

Свекор ніби знав, що щось станеться

Юлія згадує, що свекор ніби відчував, що він востаннє бачить дітей та внука.

"Боже, як він радів, коли ми приїхали, за всі роки такої любові не було. Саме того вечора все було особливе. Він реально відчував щось. Навіть перед сном пройшов всіх поцілував", - зізнається жінка.

Юлія з сином бігла вночі по вулиці майже без одягу, час від часу падаючи на землю, бо летіли "Шахеди".

"Ми поїхали в село, бо у мого тата, сьогодні день народження, вони живуть майже на сусідній вулиці, були плани, а тут таке. Боже, як мій тато вибачався за цей день. Я кажу, що нічого б не змінилось, а він знову", - зізнається вони.

Жінка сказала сину, що його дідусь тепер ангел, але хлопчик не вірить і хоче поїхати за дідусем.

Одна історія страшніша за іншу

Юлія розповідає, що біда зачепила не лише її родину. Ця ніч стала жахливою майже для всієї вулиці, одна історія страшніша за іншу.

У будинку поблизу була ще одна родина з двома дітками. Ворожий дрон влучив прямо у дитячу спальню, де і були дітки. Вони опинились під завалами і люди власними руками намагалися врятувати їх.

"Сусіди були всі в хаті. Останній влучив у спальню дитячу, де хлочик Саша і дівчинка Карина були. Реально не було часу чекати ДСНС, всі рили, відкопували, бо час йшов не на нашу користь", - розповідає жінка.

На щастя, дітей дістали з-під завалів, але вони сильно травмовані. У дівчинки численні забої.

Унаслідок атаки загинув 5-річний хлопчик

В іншому будинку був 5-річний хлопчик, його мама, бабуся та сестра. Речник ГУ ДСНС у Сумській області Олег Стрілка повідомив Суспільному, що спочатку з-під завалів дістали бабусю.

"Вона обнімала свою внучку, залишились живими. В іншій частині цього будинку під завалами знаходилась мама, яка накрила собою свого сина. Маму дістали живою. На превеликий жаль, хлопчик не вижив. Його вже діставали мертвим з-під завалів", - каже він.

Юлія розповіла, що мати загиблого Діми постійно кричала і кликала сина, але він не відповідав.

"Вона кричала постійно, кликала Діму, військові забрали його і бігом у лікарню, на жаль, дитя вже було мертве. Ксюні казали, тільки що важкий. Їх просто завалило плитами", - розповідає Юлія.

Жінка працювала у школі. Діти - це було єдине, що тримали її. Її чоловік захищав країну на фронті, однак нині він вважається зниклим безвісти.

Пізніше Юлія дізналась, що бабуся та сестра загиблого 5-річного хлопчика також померли у лікарні. Однак офіційно відомо поки лише про трьох загиблих.

Ракетний удар РФ по Дніпру 24 червня - новини України

Як повідомляв Главред, вранці 24 червня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Вибухова хвиля пошкодила пасажирський поїзд.

Згодом стало відомо, що російський удар пошкодив цивільну інфраструктуру: гуртожиток, гімназію, адміністративні будівлі, дитячі садки, школи, медзаклади та пасажирський поїзд Одеса–Запоріжжя. У місті Самар також зафіксовано влучання.

Наразі у Дніпрі триває розбір завалів, тож кількість жертв може зрости, повідомив президент Зеленський. Він висловив співчуття родинам і наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії.

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