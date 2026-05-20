Кінофест "Миколайчук OPEN" оголосив фільми-учасники міжнародного конкурсу

За головну нагороду змагатимуться вісім фільмів з України, Великої Британії, Південної Кореї, Мексики, Китаю, Бразилії, Румунії та Кіпру.

Кінофестиваль відбудеться в Чернівцях з 13 по 20 червня

У день народження Миколайчука можна буде подивитися "Вавилон ХХ"

П'ятий фестиваль глядацького кіно "Миколайчук OPEN", який цього року відбудеться в Чернівцях з 13 по 20 червня, оголосив фільми-учасники міжнародного повнометражного конкурсу.

Як зазначили у прес-службі фестивалю, цього року за головну нагороду боротимуться вісім фільмів з України, Великої Британії, Південної Кореї, Мексики, Китаю, Бразилії, Румунії та Кіпру.

Серед них хіти з престижних світових фестивалів – Берлінале, Роттердама, Sundance, Tribeca та Annecy. Переможця конкурсу визначить глядацьке голосування, а сам фільм-лауреат отримає 1500 доларів і статуетку – "Залізного Миколайчука".

Також фільми оцінюватиме професійне міжнародне журі, склад якого буде оголошено найближчим часом.

До міжнародного повнометражного конкурсу "Миколайчук OPEN" 2026 увійшли:

"Королева на морі" (Велика Британія, реж. Ленс Хаммер) – драма-призер Берлінале з Жюльєт Бінош в одній з ключових ролей. У центрі сюжету – жінка Аманда та її вітчим Мартін, які опиняються по різні боки складної моральної дилеми, що стосується їхньої матері та дружини Аманди, яка страждає на деменцію.

"Наш дім у вогні" (Україна, реж. Олеся Білецька) – драма про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що розповідає історію Софії, молодої української співачки, яка намагається підкорити Лос-Анджелес. Вона вперше за чотири роки приїжджає до Києва саме в момент початку великої війни. Це ставить її перед важким вибором між кар'єрою та домом, безпекою та коханням.

"Про людей і м'ясо" ( Південна Корея, реж. Ян Джонхен) – feel good movie з програми Tribeca-2025. У-сік і Хен-джун, двоє літніх чоловіків, які виживають завдяки здачі вторсировини, знайомляться з продавчинею овочів Хва-джин. Їх об'єднують спільні біди: злидні, самотність і постійний голод. Вони розробляють зухвалий план – вечеряти дорогим м'ясом у закладах і тікати, не розплатившись. Їхня маленька авантюрна серія не тільки дарує їм радість і міцну дружбу, а й повертає втрачений смак до життя.

"Рок, трава і тачки" ( Мексика, реж. Х. М. Кравіото) – мокьюментарі на основі реальних подій про Мексиканський Вудсток із програми фестивалю в Гвадалахарі-2025. У центрі сюжету – двоє друзів, Хустіно та Ель Негро, які хотіли влаштувати автоперегони та невеликий концерт, щоб здійснити справу всього свого життя. Але все пішло не за планом, і маленька авантюра та брак досвіду вписали героїв в історію як організаторів наймасштабнішого концерту в історії Мексики – фестивалю Авандаро.

"Серце темряви" (Франція, Бразилія, реж. Рожеріу Нунес) – анімаційна адаптація роману Джозефа Конрада. Нунес розглядає твір крізь деколоніальну оптику і переносить події в бразильські фавели в недалеке майбутнє. Марлон, молодий лейтенант місцевої поліції, отримує завдання розшукати капітана Курца – загадкову постать, яка зникла за нез'ясованих обставин під час поліцейського рейду. Свою місію Марлон має виконати на човні в компанії сержанта Медейроса – офіцера з сумнівними моральними принципами. Разом вони вирушають у небезпечну подорож маргіналізованою периферією Ріо.

"Тепер я її знаю" (Китай, реж. Лусі Сяо) – ексцентрична комедія з програми Роттердамського кінофестивалю-2026. Шії ніколи не знав своєї матері – аж до свого 18-річчя, коли раптово знайшов її щоденник. На сторінках розкриваються кумедні та романтичні авантюри цієї жінки. Поринувши в історію з головою, Шії дізнається таємницю, яка повністю перевертає все, у що він вірив раніше.

"Три дні у вересні" ( Румунія, реж. Тудор Джурджу) – весільна драма з програми Роттердама-2026 від засновника та директора Трансільванського міжнародного кінофестивалю в Румунії. Фільм розповідає про Б'янку, чий світ розлітається на шматки, коли коханка її нареченого вривається прямо на їхнє весілля. Центральний епізод фільму знятий одним кадром тривалістю понад 60 хвилин.

"Тримайся за мене" (Кіпр, Данія, Греція, США, реж. Мірсіні Арістіду) – сімейна літня драма з програми Sundance-2026. Це історія 11-річної Іріс, яка насолоджується свободою, проводячи дні на вулицях разом зі старшою подругою Данаєю. Але все змінюється, коли дівчинка дізнається, що її батько Аріс, який давно віддалився від родини, приїхав до міста на похорон свого батька.

"Щороку ми переглядаємо сотні фільмів, щоб вибрати лише кілька картин, які боротимуться за увагу глядачів і серця журі на Mykolaichuk OPEN. Цього року до добірки увійшли фільми з восьми різних країн, що охоплюють величезну палітру тем та історій. Від спортивно-музичної авантюри до сімейних драм різного ступеня напруженості", – прокоментував вибір програмний директор фестивалю Алекс Малишенко.

Зазначимо, що також у рамках фестивалю Mykolaichuk OPEN відбудеться українська прем'єра фільму-переможця Берлінале-2026 "Жовте листя" Ількера Чатака. Водночас у рамках національного конкурсу короткометражних фільмів покажуть 18 українських фільмів, а в день народження Івана Миколайчука можна буде подивитися легендарний "Вавилон ХХ" за участю музики фестивалю Таїсії Литвиненко.

Раніше Главред повідомляв, що кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер нового екшн-фільму "Мятеж" (Mutiny), головну роль у якому виконав один із найвпізнаваніших акторів жанру — Джейсон Стейтем.

Також міні-серіал "Динозаври", виконавчим продюсером якого виступив Стівен Спілберг, стрімко підкорює глядачів платформи Netflix. Успіх науково-популярного шоу став несподіваним конкурентом для звичних хітів у жанрі трилера та фантастики.

Американський популярний серіал "Ведмідь", що увійшов до топ-10 рейтингу серіалів на Metacritic і отримав 11 статуеток престижної кінопремії "Еммі-2024", завершується.

Про кінофестиваль: "Миколайчук OPEN" "Миколайчук OPEN" — це великий міжнародний фестиваль глядацького кіно, який проходить щорічно в червні в Чернівцях. Подія спрямована на популяризацію якісного українського та зарубіжного кіно для широкої аудиторії. Кінофестиваль засновано у 2022 році. Це перший великий український кінофестиваль, який відбувся в офлайн-форматі після початку повномасштабного вторгнення. Головна мета — показати, що глядацьке (жанрове, авторське, масове) кіно може бути розумним, якісним і актуальним. Проводиться в Чернівцях — на батьківщині легендарного українського актора та режисера Івана Миколайчука, на честь якого й названо фестиваль. Включає національні та міжнародні конкурси, покази повнометражних і короткометражних фільмів, а також зустрічі з творцями кіно. Вибір найкращих фільмів часто визначається голосуванням самих глядачів, що підкреслює концепцію "глядацького" кіно.

