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РФ вдарила по полігону з воїнами ЗСУ: Драпатий обіцяє покарати винних у трагедії

Руслана Заклінська
3 березня 2025, 11:03оновлено 3 березня, 11:51
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Командувач Сухопутних військ призначив перевірку обставин трагедії за участю військової контррозвідки.
РФ вдарила по полігону з воїнами ЗСУ: Драпатий обіцяє покарати винних у трагедії
РФ вдарила по полігону ЗСУ на Дніпропетровщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео росЗМІ, t.me/Drapatyi_KSV

Що відомо:

  • РФ завдала ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині
  • Внаслідок удару загинули та зазнали поранень українські військові
  • Призначено перевірку для встановлення обставин трагедії за участю контррозвідки

Російські окупанти завдали ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули українські військовослужбовці. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий підтвердив трагедію та анонсував незалежну перевірку за участі військової контррозвідки.

"Трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо", - написав він.

відео дня

За даними Сухопутних військ, трагедія сталася 1 березня. Внаслідок ворожого ракетного удару є загиблі та поранені. Командування зазначило, що наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події.

"Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися", - заявив Драпатий.

За попередньою інформацією, ворог застосував ракету "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною. Під час атаки противник використовував розвідувальний безпілотник для коригування вогню. Суспільне з посиланням на джерела пише, що в одній із лікарень Дніпропетровщини перебуває велика кількість поранених внаслідок удару по полігону, де знаходилися українські захисники.

"Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів. Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", - наголосив командувач Сухопутних військ.

Драпатий підкреслив, що всі винні у прорахунках, які спричинили втрати, понесуть відповідальність. Командувач вимагатиме для винних найсуворішого покарання.

"Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні Сили України. Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Закликаю ще і ще раз всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу", - додав генерал-майор.

Удари ЗСУ по РФ - новини за темою

Нагадаємо, у грудні 2024 року в Новочеркаську (Ростовська область, РФ) пролунав потужний вибух. Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський", що забезпечував російське угруповання на Краматорському напрямку.

Також 13 лютого українські військові завдали високоточного удару по опорному пункту росіян у Курській області, з якого ворог запускав дрони для атак на Сумщину. Внаслідок атаки знищено позицію 28-го стрілецького батальйону 60-ї мотострілецької бригади РФ.

Як повідомляв Главред, ЗСУ 3 лютого вразили пункт управління в Курській області, завдавши значних втрат російському командуванню. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters повідомив, що внаслідок атаки загинуло близько 20 офіцерів, серед яких були високопоставлені військові РФ та КНДР.

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Хто такий Михайло Драпатий?

Михайло Драпатий — український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016—2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

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