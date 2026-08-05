Як Україна планує зупинити балістичні удари РФ: Зеленський назвав три пріоритети

Зеленський заявив про дефіцит антибалістичних ракет та назвав ймовірні причини.

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Антибалістичні ракети - Зеленський розкрив три пріоритети до зими / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези

Зеленський заявив про дефіцит антибалістичних ракет

Україна визначила три пріоритети захисту до зими

Військові будуть бити по пускових установках на території РФ

Україна з початку 2026 року отримує приблизно втричі менше антибалістичних ракет від партнерів, тому держава одночасно робить ставку на збільшення міжнародних поставок, розвиток власної системи протиповітряної оборони, далекобійні удари по російських пускових установках та підготовку критичної інфраструктури до зими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час засідання РНБОУ.

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За словами глави держави, скорочення постачань стало одним із найсерйозніших викликів для системи захисту українського неба. Він пов'язує це насамперед із подіями на Близькому Сході, хоча не виключає й політичних чинників.

"З початку 26-го року Україна почала отримувати приблизно в три рази менше антибалістичних ракет по захисту нашої держави... Принаймні ми таку офіційну причину отримували від наших партнерів, передусім США... На мій погляд, що і не без цього, ми розуміємо, що це серйозний виклик. Ми пройшли зиму складну, але зменшення було з кожним місяцем. Сьогодні ми перебуваємо в ситуації дефіциту. Розуміючи такий великий дефіцит, я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Можливо, це політичні кроки для того, щоб Україна була більш поступливою", - заявив Зеленський.

Окремим напрямом президент назвав створення української системи протиповітряної оборони, яка має забезпечити країну необхідними можливостями не лише під час війни, а й у майбутньому.

"Напрямок, який ми розпочали нашу вітчизняну систему ППО, він правильний. Для сьогодення, до реалізації, як можна швидше, і для майбутнього країни, яка буде після війни, дуже важливо все це також мати, не тільки під час війни, бойових дій", - наголосив Зеленський.

Ще одним ключовим завданням президент назвав підготовку країни до опалювального сезону. За його словами, найбільше значення мають заходи, які Україна може реалізувати власними силами без залежності від міжнародної допомоги.

"Один із факторів, який залежить не від партнерів, а виключно залежить від нас, з вами, це плани стійкості, саме посилення, захисту нашої мережі енергетичної, електрики, газопостачання, водопостачання, критичної інфраструктури держави... Дуже хотілося б почути також про бомбосховища. Це важливі речі", - сказав президент.

Дивіться відео заяви Зеленського:

Допис в Телеграм-каналі Главред / Скріншот

Водночас Зеленський закликав усі державні структури працювати над збільшенням міжнародної підтримки та розвитком українського оборонно-промислового комплексу.

"Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони... повинні зробити все, щоб партнери мали збільшити нам доставки протибалістичного, антибалістичного ППО. Напрямок нашого Укроборонпрому та приватного сектору... повинні займатися і зосередитися разом з партнерами, щоб побудувати нашу вітчизняну систему протиповітряної оборони", - зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що ще одним інструментом зменшення російських атак мають стати удари по пускових установках противника та розвиток українських далекобійних можливостей.

"Ми сьогодні говорили про наші далекобійні операції, які частково будуть впливати і на зменшення цих ударів... Також говорили про наші антибалістичні програми вітчизняні, будемо рухатись в цьому напрямку. Дуже важливо те, від чого залежить зима, від чого залежить зараз, навіть зараз робоча інфраструктура, життєдіяльність нашої держави Я хочу перейти до планів стійкості, дуже хотів би детально розуміти проблематику і детально розуміти відсоток виконання, громади, ну і тощоЯдуже очікую, що ми серйозно віднесемось до питання планів стійкості, виконання їх по максимуму", - підсумував Зеленський.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Скільки балістичних ракет РФ може випускати по Україні щомісяця

Росія здатна запускати по Україні близько 100 балістичних ракет щомісяця та продовжить бити не лише по військових, а й по цивільних об'єктах, складах і виробництвах. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов у Facebook.

За оцінкою експерта, останні удари свідчать про зміну пріоритетів у виборі цілей. Йдеться про систематичне ураження об'єктів, які забезпечують економіку та повсякденне життя країни.

"Ворог уже показав, що зараз немає різниці, що атакувати. Атакуються склади їжі, склади будівельних матеріалів, ритейл, виробництва. І так буде далі, поки у ворога є балістика", - зазначив Бескрестнов.

Окремо він оцінив потенціал Росії щодо регулярного застосування балістичного озброєння. Водночас нинішнє зростання інтенсивності атак, за його словами, пов'язане з прагненням Кремля продемонструвати свої можливості.

"По моїх оцінках, це десь 100 балістичних ракет кожного місяця ворог може запускати по нас. Зараз ця щільність збільшена, тому що їм потрібна така показова реакція", - повідомив Бескрестнов.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Президент Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованого російського удару по Києву та Київській області, у якому постраждали цивільні об'єкти і інфраструктура. Він закликав партнерів прискорити постачання засобів ППО та оперативно ухвалювати рішення щодо посилення підтримки. За його даними, внаслідок атаки відомо про 44 постраждалих, 17 загиблих, а також про застосування 24 балістичних ракет, 4 ракет "Циркон"/"Онікс" і 115 безпілотників.

Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало в офіційному Telegram-каналі зображення ракети і заяви, що містили погрози після удару по Києву та області. У своєму повідомленні відомство розмістило цинічний допис із погрозами, де була фраза "Б’ємо, раз слів не розуміють". Публікація з'явилася через кілька годин після масованого удару і супроводжувалася твердженнями про ураження логістичних центрів та інших об'єктів.

Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк повідомив про намір Росії залучити підрозділ КНДР для посилення ракетних ударів по Україні. За його інформацією, Москва планує розгортання ракетного підрозділу КНДР у Воронезькій області у складі 112-ї бригади. За оцінками розвідки, такий підрозділ може включати близько 90 військовослужбовців, приблизно 120 ракет і шість пускових установок.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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