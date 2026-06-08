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Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером: що було в центрі обговорення

Руслан Іваненко
8 червня 2026, 23:31оновлено 9 червня, 00:02
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Сторони розглянули можливі формати подальших переговорів і дипломатичних контактів найближчим часом.
Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером: що було в центрі обговорення
Зеленський зустрівся із представниками США у Кишиневі / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

  • Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером 8 червня
  • Зустріч відбулася в Кишиневі
  • Обговорили мир і дипломатичні зусилля

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Під час розмови сторони обговорили питання мирного врегулювання війни, перспективи дипломатичних зусиль та майбутні міжнародні заходи. Про це президент України написав у Telegram.

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Зустріч відбулася 8 червня під час зупинки в аеропорту Кишинева. За словами Зеленського, прозмова пройшла у позитивній та конструктивній атмосфері.

"Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України", — сказав він.

Глава держави зазначив, що попри підвищену увагу міжнародної спільноти до ситуації навколо Ірану, питання досягнення миру в Європі залишається важливим напрямком співпраці між Україною та США.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Також сторони обговорили можливі кроки напередодні саміту G7 та інших міжнародних подій, запланованих на червень. Зеленський поінформував співрозмовників про оцінки та дані української сторони щодо намірів Росії.

"Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві. Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позицій України. Дякую, Америко! Дякую Молдові за гостинність", — підсумував Зеленський.

Чи відкриють найближчі місяці шлях до переговорів - думка експерта

Політолог і експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський в інтерв’ю Главреду припустив, що найближчі місяці можуть стати вирішальними для розвитку війни через можливі результати російського наступу.

На його думку, ключове значення матиме ймовірний провал наступальних дій Росії, який здатен вплинути на рівень підтримки України з боку партнерів і змінити політичні очікування щодо конфлікту.

Експерт проводить паралелі з 2023 роком, коли невдача українського контрнаступу знизила оптимізм союзників, і зазначає, що подібний ефект може проявитися вже щодо Росії у разі її військових поразок.

Мирні переговори - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність розглянути замороження лінії фронту з Росією в її нинішньому вигляді як найшвидший шлях до досягнення припинення вогню та переходу до дипломатичного етапу врегулювання війни. Про це він сказав в інтерв’ю британському виданню Sky News.

Крім того, президент РФ Володимир Путін виключає участь європейських країн у переговорах з Україною, адже вважає, що вони не можуть бути нейтральними через військову допомогу Києву. Він наполягає на основі мирної угоди, досягнутої раніше з Трампом, однак намагається вивести переговори з-під впливу європейських посередників.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський надіслав Путіну відкритого листа з пропозицією миру, де закликав до прямих переговорів і припинення війни. Президент наголошував на готовності України припинити вогонь на час перемовин.

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Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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