Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У частині Дніпра припинять подачу води: кого торкнеться відключення та як довго

Руслан Іваненко
9 червня 2026, 01:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Обмеження триватимуть майже дві доби та торкнуться правобережної частини Дніпра і Новоолександрівської громади.
Вода
Мешканців закликають заздалегідь зробити запас питної та технічної води / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

  • Відключення води у Дніпрі та громаді
  • Строки: 15–16 червня 2026 року
  • Причина — ремонт водогону 1200 мм

Жителів правобережної частини Дніпра та Новоолександрівської територіальної громади попередили про тимчасове припинення подачі води через проведення ремонтних робіт на магістральному водогоні.

Як повідомили у КП "Дніпроводоканал", обмеження водопостачання триватимуть з 01:00 15 червня до 23:00 16 червня 2026 року. У цей період водопостачання буде повністю зупинене для споживачів нагірної частини міста та прилеглої громади.

відео дня

Причиною відключення є планові ремонтні роботи на водогоні діаметром 1200 мм. У підприємстві наголошують, що це необхідний захід для забезпечення стабільної та безпечної роботи системи водопостачання в подальшому.

Після завершення ремонту передбачається додатковий час для відновлення нормального тиску в мережі. За попередніми оцінками, стабільний режим водопостачання має бути відновлений до 12:00 17 червня.

У КП "Дніпроводоканал" закликають мешканців завчасно подбати про необхідний запас питної та технічної води на період проведення робіт та перепрошують за тимчасові незручності.

Інші новини Дніпропетровщини

Як писав Главред, у Дніпрі в період з 8 по 11 червня з 08:00 до 18:00 триватимуть планові роботи на електромережах. Про це повідомили в Центральній енергетичній компанії (ЦЕК). Як зазначають енергетики, у зв’язку з проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання можливі тимчасові відключення електропостачання в різних районах міста.

Крім того, під час масованої атаки на Дніпро в ніч на 2 червня 2026 року загинув рятувальник – це заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він якраз прямував на виклик, щоб рятувати людей.

Нагадаємо, що увечері 5 червня біля одного з будинків влаштували бійку. На місце події прибули правоохоронці. Коли наряд патрульної поліції прибув та намагався затримати учасників конфлікту, один з них кинув гранату у бік правоохоронця.

Читайте також:

Про джерело: КП "Дніпроводоканал"

Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради (КП "Дніпроводоканал" ДМР) — об'єкт критичної інфраструктури міста Дніпро, який забезпечує централізоване водопостачання та водовідведення для населення, промислових підприємств та організацій міста.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Дніпра новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пошкоджені будинки, є загиблі: Харківщина під масованою атакою "Шахедів"

Пошкоджені будинки, є загиблі: Харківщина під масованою атакою "Шахедів"

01:40Війна
"Дадуть поштовх дипломатії": деталі розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером

"Дадуть поштовх дипломатії": деталі розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером

23:31Світ
У Санкт-Петербурзі вибухнув військовий завод "Арсенал": там масштабна пожежа

У Санкт-Петербурзі вибухнув військовий завод "Арсенал": там масштабна пожежа

21:25Світ
Реклама

Популярне

Більше
Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

Для трьох знаків зодіаку починається особливий період: кому казково пощастить

Для трьох знаків зодіаку починається особливий період: кому казково пощастить

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є поранені

РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є поранені

Китайський гороскоп на завтра, 9 червня: Зміям — хаос, Мавпам — азарт

Китайський гороскоп на завтра, 9 червня: Зміям — хаос, Мавпам — азарт

Останні новини

02:16

Чим відмити пластикові вікна від жовтизни: дієвий спосіб без дорогої хімії

01:40

Пошкоджені будинки, є загиблі: Харківщина під масованою атакою "Шахедів"

01:27

У частині Дніпра припинять подачу води: кого торкнеться відключення та як довго

08 червня, понеділок
23:31

"Дадуть поштовх дипломатії": деталі розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером

23:07

Огірки підуть активно в ріст: експерт поділився рецептом домашнього стимулятораВідео

Для Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – МаксаковаДля Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – Максакова
22:51

Малина буде напрочуд рясною та солодкою: чим слід підживити кущі у червні

22:36

Навіщо залишати маленьку щілину в жалюзі на ніч - хитрість для спальні

21:49

Їм не потрібен постійний полив: які квіти стануть окрасою клумби навіть у сильну спеку

21:47

На Львівщині з вуха пацієнта медики дістали незвичний предмет

Реклама
21:46

Дитина засинає за 5 хвилин: мережу вразив лайфхак від досвідченої бабусі

21:45

Гроші липнуть самі: власникам яких імен ніколи не загрожує бідність

21:25

У Санкт-Петербурзі вибухнув військовий завод "Арсенал": там масштабна пожежа

21:07

Під Бєлгородом прогримів вибух: зафіксовано детонацію, небо затягнуло димом

21:01

Чим обробити яблуню в червні: простий спосіб позбутися парші та попелиці

20:45

Творці "Хронік Сили" представили другу частину фентезі-роману "Хорт. Перший характерник" на FANCON 2026 новини компанії

20:43

Як зробити акрилову чи чавунну ванну знову білосніжною: прості засоби, які допоможуть

20:23

Борошниста роса на огірках зникне без сліду: городники розкрили дієвий лайфхак

20:12

Як сказати "за спрос денег не берут" українською - названо правильний варіантВідео

20:09

Уміння бути щасливими: які чотири знаки зодіаку не думають про минуле

19:58

Як смачно приготувати молоду картоплю - найкращий рецепт

Реклама
19:34

В Україні нема ніяких "ясєнєй", "тополєй" і "ів": як називати дерева українською правильно

19:32

Український аналог "старость – не радость": яке продовження має ця приказка

19:10

Росія програла вибори у Вірменії: Денисенко пояснив наслідки для КремляПогляд

18:45

Як ще українською можна назвати Софію: лагідні та сучасні варіанти

18:40

Пенсія складатиметься з двох частин: Кабмін готує великі зміни

18:29

У Житомирі хочуть різко підвищити один з комунальних тарифів: що відомо

18:12

Небезпечний борг від сусідки: чому позичені курячі яйця не забирають назад

18:02

Чому в СРСР були популярні їдальні: хитрий задум радянської влади розкрито

17:42

Є загиблі та багато поранених: РФ вдарила по спальному району великого міста

17:39

В Україні жорсткіше каратимуть порушників ПДР і введуть санкції - Свириденко

17:30

В Україні створили дрони, які автономно знищують "Шахеди": Федоров розкрив подробиці

17:21

Фатальна помилка: чому не можна класти телефон під подушку

17:20

Тільки не "безіменний": як насправді українською назвати палець для обручки

16:48

Сліди від пальців зникнуть моментально: крутий домашній засіб для поверхонь

16:25

"Полежавши хвилин 40 на узбіччі": Макаревич потрапив під обстріл в Ізраїлі

16:23

Скандал між Польщею та Україною через УПА: до чого публічно закликав Туск

16:18

Гороскоп на сьогодні, 9 червня: Водоліям - прибуток, Рибам - радість

16:08

Долар побив новий історичний рекорд, а євро сильно впав: курс валют на 9 червня

16:03

Дорога мине без інцидентів: що робити, коли закачує в транспорті

15:51

Як виглядати довгоногою моделлю у звичайних джинсах: три секрети стилістівВідео

Реклама
15:35

"Ввічливі люди так не роблять": Лавров поскаржився на Зеленського

15:29

Вимагав гроші у родин зниклих безвісти бійців: поліція викрила псевдоволонтера

14:59

Рис вийде розсипчастим, як у ресторані: що додати у воду під час варіння

14:37

Доходи падають: на скільки зменшилася середня зарплата на Полтавщині

14:05

"Є любов": 49-річний відомий співак живе з мамою та назвав причину

13:55

Як бензин з біоетанолом впливає на двигун авто: нюанси, які слід знатиВідео

13:51

Україну заливатиме дощами: синоптик попередила про нову хвилю похолодання

13:47

Як позбутися мошок на кухні за одну ніч: простий трюк зі склянкою

13:29

MRKTNG марафон 2026: як топи ринку визначали орієнтири маркетингу

13:03

Пристрасть і поцілунки: дружина Усика замилувала ніжностями з чемпіоном

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти