У частині Дніпра припинять подачу води: кого торкнеться відключення та як довго

Обмеження триватимуть майже дві доби та торкнуться правобережної частини Дніпра і Новоолександрівської громади.

https://glavred.net/ukraine/v-chasti-dnepra-prekratyat-podachu-vody-kogo-kosnetsya-otklyuchenie-i-kak-dolgo-10771442.html Посилання скопійоване

Мешканців закликають заздалегідь зробити запас питної та технічної води / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

Відключення води у Дніпрі та громаді

Строки: 15–16 червня 2026 року

Причина — ремонт водогону 1200 мм

Жителів правобережної частини Дніпра та Новоолександрівської територіальної громади попередили про тимчасове припинення подачі води через проведення ремонтних робіт на магістральному водогоні.

Як повідомили у КП "Дніпроводоканал", обмеження водопостачання триватимуть з 01:00 15 червня до 23:00 16 червня 2026 року. У цей період водопостачання буде повністю зупинене для споживачів нагірної частини міста та прилеглої громади.

відео дня

Причиною відключення є планові ремонтні роботи на водогоні діаметром 1200 мм. У підприємстві наголошують, що це необхідний захід для забезпечення стабільної та безпечної роботи системи водопостачання в подальшому.

Після завершення ремонту передбачається додатковий час для відновлення нормального тиску в мережі. За попередніми оцінками, стабільний режим водопостачання має бути відновлений до 12:00 17 червня.

У КП "Дніпроводоканал" закликають мешканців завчасно подбати про необхідний запас питної та технічної води на період проведення робіт та перепрошують за тимчасові незручності.

Інші новини Дніпропетровщини

Як писав Главред, у Дніпрі в період з 8 по 11 червня з 08:00 до 18:00 триватимуть планові роботи на електромережах. Про це повідомили в Центральній енергетичній компанії (ЦЕК). Як зазначають енергетики, у зв’язку з проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання можливі тимчасові відключення електропостачання в різних районах міста.

Крім того, під час масованої атаки на Дніпро в ніч на 2 червня 2026 року загинув рятувальник – це заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він якраз прямував на виклик, щоб рятувати людей.

Нагадаємо, що увечері 5 червня біля одного з будинків влаштували бійку. На місце події прибули правоохоронці. Коли наряд патрульної поліції прибув та намагався затримати учасників конфлікту, один з них кинув гранату у бік правоохоронця.

Читайте також:

Про джерело: КП "Дніпроводоканал" Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради (КП "Дніпроводоканал" ДМР) — об'єкт критичної інфраструктури міста Дніпро, який забезпечує централізоване водопостачання та водовідведення для населення, промислових підприємств та організацій міста.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред