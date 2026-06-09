У частині Дніпра припинять подачу води: кого торкнеться відключення та як довго

Коротко:
- Відключення води у Дніпрі та громаді
- Строки: 15–16 червня 2026 року
- Причина — ремонт водогону 1200 мм
Жителів правобережної частини Дніпра та Новоолександрівської територіальної громади попередили про тимчасове припинення подачі води через проведення ремонтних робіт на магістральному водогоні.
Як повідомили у КП "Дніпроводоканал", обмеження водопостачання триватимуть з 01:00 15 червня до 23:00 16 червня 2026 року. У цей період водопостачання буде повністю зупинене для споживачів нагірної частини міста та прилеглої громади.
Причиною відключення є планові ремонтні роботи на водогоні діаметром 1200 мм. У підприємстві наголошують, що це необхідний захід для забезпечення стабільної та безпечної роботи системи водопостачання в подальшому.
Після завершення ремонту передбачається додатковий час для відновлення нормального тиску в мережі. За попередніми оцінками, стабільний режим водопостачання має бути відновлений до 12:00 17 червня.
У КП "Дніпроводоканал" закликають мешканців завчасно подбати про необхідний запас питної та технічної води на період проведення робіт та перепрошують за тимчасові незручності.
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Як писав Главред, у Дніпрі в період з 8 по 11 червня з 08:00 до 18:00 триватимуть планові роботи на електромережах. Про це повідомили в Центральній енергетичній компанії (ЦЕК). Як зазначають енергетики, у зв’язку з проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання можливі тимчасові відключення електропостачання в різних районах міста.
Крім того, під час масованої атаки на Дніпро в ніч на 2 червня 2026 року загинув рятувальник – це заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він якраз прямував на виклик, щоб рятувати людей.
Нагадаємо, що увечері 5 червня біля одного з будинків влаштували бійку. На місце події прибули правоохоронці. Коли наряд патрульної поліції прибув та намагався затримати учасників конфлікту, один з них кинув гранату у бік правоохоронця.
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Про джерело: КП "Дніпроводоканал"
Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради (КП "Дніпроводоканал" ДМР) — об'єкт критичної інфраструктури міста Дніпро, який забезпечує централізоване водопостачання та водовідведення для населення, промислових підприємств та організацій міста.
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