На Львівщині з вуха пацієнта медики дістали незвичний предмет

Лікарі наголошують, що стороннє тіло у вусі — це потенційно небезпечний стан.

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Пацієнт у Шептицькому потрапив до лікарні через навушник / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CMLsheptytsky

Коротко:

У Шептицькому у пацієнта у вусі застрягла амбушура від навушників

Медики успішно видалили сторонній предмет

Ситуація могла призвести до розвитку гострого отиту

У Шептицькому Львівської області до лікарні звернувся пацієнт, у вусі якого застрягла силіконова амбушура від навушників. Медики змогли успішно дістати сторонній предмет. Про це повідомили у КНП Центральна міська лкарня Шептицької міської ради 8 червня.

Медики пояснюють, що силіконова накладка може непомітно зіскочити з навушника і залишитися у слуховому проході. Людина при цьому не завжди одразу відчуває дискомфорт, що ускладнює своєчасне звернення по допомогу.

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У лікарні наголошують, що стороннє тіло у вусі — це не дрібна проблема, а потенційно небезпечний стан. Через закритий простір, підвищену вологість і температуру у слуховому проході вже за кілька днів може розвинутися гострий отит.

"Стороннє тіло у вусі - це не смішно і не "само вийде". Закрита вентиляція, тепло, волога і буквально за кілька днів розвивається гострий отит із гноєм і таким болем, що не до жартів. І вже не тиждень лікування, а кілька тижнів антибіотиків", - зазначили у лікарні.

Медики також застерігають не намагатися самостійно дістати предмети з вуха, оскільки це може лише погіршити ситуацію та проштовхнути їх глибше. У таких випадках рекомендують одразу звертатися до лікаря.

Новини Львівщини

Як повідомляв Главред, на Львівщині затримали колишнього депутата сільради та його сина, які організували схему незаконного переправлення чоловіків за кордон під час воєнного стану. За даними СБУ та прокуратури, вони пропонували або підроблені медичні документи за 15 тис. доларів, або нелегальний виїзд поза пунктами пропуску за 10 тис. доларів.

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Про джерело: КНП Центральна міська лікарня Шептицької міської ради КНП Центральна міська лікарня Шептицької міської ради — це комунальне некомерційне підприємство, яке надає багатопрофільну медичну допомогу мешканцям міста Шептицький (Львівська область) та прилеглих територій.

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