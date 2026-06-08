У Санкт-Петербурзі вибухнув військовий завод "Арсенал": там масштабна пожежа

На заводі виготовляють корабельні артилерійські установки, пускові установки для військових кораблів та компоненти для ракетної техніки.

https://glavred.net/world/v-sankt-peterburge-vzorvalsya-voennyy-zavod-arsenal-tam-masshtabnyy-pozhar-10771412.html Посилання скопійоване

У Петербурзі спалахнув завод "Арсенал" / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

У російському Санкт-Петербурзі пролунав вибух

Спалахнув завод "Арсенал", який виготовляє військову техніку

У російському Санкт-Петербурзі стався вибух на заводі "Арсенал" який, зокрема, виготовляє компоненти для російських ракет. За повідомленнями місцевих Telegram‑каналів, імовірно спалахнув ангар із хімічними реагентами.

Зазначається, що вибух стався поблизу одного з пасажирських терміналів Санкт-Петербурга - Фінляндського вокзалу. На оприлюднених фото та відео видно, що вибухова хвиля зруйнувала частину цегляного паркану між залізничними коліями та територією підприємства ВПК.

відео дня

Український OSINT‑канал "Exilenova+" опублікував відео з місця події та уточнив, що завод "Арсенал" спеціалізується на:

виробництві корабельних артилерійських установок (АК‑100, АК‑130 та інших);

виготовленні пускових установок для військових кораблів;

виробництві окремих компонентів ракетної техніки;

створенні космічних апаратів та обладнання для них.

Підприємство перебуває під санкціями всіх країн ЄС та США. За даними Вікіпедії, кожен другий корабель у складі ВМС РФ оснащений артилерійськими системами, виготовленими саме на цьому заводі.

Удари України вглиб РФ - останні новини

Як писав раніше Главред, Сили оборони України завдали удару по низці важливих військових і логістичних об'єктів російських окупаційних військ 5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року. Знищено нафтобазу "Петергофська" в Ленінградській області РФ.

Нагадаємо, російський корвет проекту 20380 "Бойкий", що входить до складу Балтійського флоту РФ, отримав критичні пошкодження в результаті удару українського далекобійного безпілотника FP-1. На думку аналітиків, наслідки атаки можуть фактично означати повну втрату боєздатності корабля.

Крім того, 3 червня Перший окремий центр безпілотних систем України вразив військовий корабель країни-агресора Росії "Бойкий", який є носієм керованої ракетної зброї. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Читайте також:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред