У Санкт-Петербурзі вибухнув військовий завод "Арсенал": там масштабна пожежа

Коротко:
- У російському Санкт-Петербурзі пролунав вибух
- Спалахнув завод "Арсенал", який виготовляє військову техніку
У російському Санкт-Петербурзі стався вибух на заводі "Арсенал" який, зокрема, виготовляє компоненти для російських ракет. За повідомленнями місцевих Telegram‑каналів, імовірно спалахнув ангар із хімічними реагентами.
Зазначається, що вибух стався поблизу одного з пасажирських терміналів Санкт-Петербурга - Фінляндського вокзалу. На оприлюднених фото та відео видно, що вибухова хвиля зруйнувала частину цегляного паркану між залізничними коліями та територією підприємства ВПК.
Український OSINT‑канал "Exilenova+" опублікував відео з місця події та уточнив, що завод "Арсенал" спеціалізується на:
- виробництві корабельних артилерійських установок (АК‑100, АК‑130 та інших);
- виготовленні пускових установок для військових кораблів;
- виробництві окремих компонентів ракетної техніки;
- створенні космічних апаратів та обладнання для них.
Підприємство перебуває під санкціями всіх країн ЄС та США. За даними Вікіпедії, кожен другий корабель у складі ВМС РФ оснащений артилерійськими системами, виготовленими саме на цьому заводі.
Удари України вглиб РФ - останні новини
Як писав раніше Главред, Сили оборони України завдали удару по низці важливих військових і логістичних об'єктів російських окупаційних військ 5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року. Знищено нафтобазу "Петергофська" в Ленінградській області РФ.
Нагадаємо, російський корвет проекту 20380 "Бойкий", що входить до складу Балтійського флоту РФ, отримав критичні пошкодження в результаті удару українського далекобійного безпілотника FP-1. На думку аналітиків, наслідки атаки можуть фактично означати повну втрату боєздатності корабля.
Крім того, 3 червня Перший окремий центр безпілотних систем України вразив військовий корабель країни-агресора Росії "Бойкий", який є носієм керованої ракетної зброї. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним "Мадяр".
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Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
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