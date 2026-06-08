Під Бєлгородом прогримів вибух: зафіксовано детонацію, небо затягнуло димом

Над регіоном піднявся величезний стовп чорного диму у формі гриба.

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Вибух під Бєлгородом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

Коротко:

У Бєлгородській області РФ стався потужний вибух

Зафіксовано кілька осередків диму

Аналітики припускають вибух на закритому військовому об’єкті

У Бєлгородській області Росії стався масштабний вибух, після якого над регіоном піднявся величезний стовп диму у формі гриба. Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

За даними очевидців, великі стовпи чорного диму з'явилися в районі лісового масиву поблизу селища Новосадовий та села Бєловське. Саме там, за інформацією відкритих джерел, можуть розташовуватися склади боєприпасів російської армії.

відео дня

На оприлюднених у соцмережах фото та відео видно щонайменше чотири окремі осередки густого чорного диму, що свідчить про серйозний характер інциденту.Спочатку Telegram-канал "Пепел Белгород" припустив, що причиною вибуху могло стати падіння російської авіаційної бомби. Згодом висунули іншу версію - детонацію складу боєприпасів після атаки безпілотника.

За інформацією оперативного штабу Бєлгородської області, вибух стався внаслідок "детонації" у селі Бєловське поблизу Бєлгорода. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька житлових будинків та адміністративну будівлю.

Вибухи під Бєлгородом / Фото: скріншот

Повне відео вибухів під Бєлгородом дивіться у нашому Telegram-каналі.

Що кажуть аналітики

Український OSINT-проєкт Exilenova+ зазначає, що наразі немає підтвердженої інформації про удар ракети чи безпілотника по об’єкту.

Аналітики звертають увагу на те, що в мережі відсутні кадри безпосереднього моменту вибуху біля епіцентру події. Це може свідчити про те, що інцидент стався на закритому військовому об’єкті, доступ до якого обмежений.

За попередніми оцінками, епіцентр вибуху міг знаходитися в районі Бєловського лісу. До 2023 року ця територія була цивільною зеленою зоною, однак після початку повномасштабної війни там, імовірно, була створена прихована військова інфраструктура.

Вибухи в Бєлгороді - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 листопада 2025 року Росію атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили про нібито збиття 130 дронів. Вибухи лунали в Москві та Бєлгороді, через атаку тимчасово призупиняли роботу аеропортів Домодєдово та Жуковський. У Бєлгороді зазнала пошкоджень ТЕЦ "Луч".

Також у лютому в Бєлгороді через проблеми з енергетичною інфраструктурою почали евакуацію дітей до інших регіонів РФ. Губернатор В'ячеслав Гладков визнав критичну ситуацію з теплопостачанням у місті.

Крім цього, ніч на 20 січня російські міста Орел і Бєлгород зазнали атаки дронів і ракет. У Бєлгороді під удар потрапила ТЕС "ГП Енергот", після чого виникла сильна пожежа та були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

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