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Золоті тримачі в туалеті і басейн з танцполом: як виглядає яхта Путіна за 75 млрд

23 березня 2022, 15:21

Саме так виглядає знаменита яхта Путіна Шахерезада.

яхта Путіна
Яхта Путіна / thesun

На 140-метровій яхті Шехерезада, власником якої вважають президента-диктатора Володимира Путіна, працюють представники Федеральної служби охорони.

Видання The Sun опублікувало фотографії яхти Шахерезада.

Повідомляється, що 140-метрова шестипалубна яхта пришвартована в італійському порту Марина ді Каррара.

Розслідувачі команди російського опозиціонера Олексія Навального оцінювали її вартість в 75 млрд рублів.

Як стверджує The Sun на яхті красуються золоті тримачі для туалетного паперу, персональний зал для дзюдо, танцпол, який може перетворюватися в басейн, більярдний зал і величезне джакузі.

Як пише The Sun, робітник, який допомагав будувати яхту, розповів виданню про "численні басейни, спа-центр, сауну, театр, тренажерний зал, два вертолітних майданчики і навіть лікарню".

Команда Навального вивчила Crew List - список всіх, хто працює на яхті Шехерезада. Список складений в тому ж італійському порту, де зараз стоїть яхта.

У цьому документі є ім'я кожного члена екіпажу і всі дані, від дати народження до номера візи. Всі імена російські. Команді Навального вдалося встановити, що частина цих людей - співробітники Федеральної служби охорони.

"Ми впевнені, що і у випадку з Шехерезадою виявиться, що захований на далеких островах офшор теж записаний на чергового путінського дружка, - пишуть автори розслідування. - Але що дійсно має значення - це те, що справжнього власника Шехерезади охороняє ФСО. Державне відомство, служба охорони, Російські держслужбовці і військові чомусь літають до Італії і працюють на яхті", - йдеться в повідомленні.

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Варто відзначити, що раніше американське видання The New York Times повідомляло, що яхта Шехерезада знаходиться під пильною увагою італійської фінансової поліції, яка проводить зараз своє розслідування. Видання повідомляло про це 8 березня цього року.

Раніше в МВС України пояснили, що російському диктатору Путіну насправді вигідні санкції проти російських олігархів, адже після цього олігархи надалі зможуть вкладати гроші тільки в Росію.

Також раніше генерал США пояснив, чому оточення захоче повалити Путіна. Оточення президента країни-агресора і так втратило багато через санкції, і вони не захочуть втрачати ще більше.

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