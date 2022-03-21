Заховав в Італії: у Путіна знайшли яхту "Шехерезада" за 700 мільйонів доларів

Яхта "Шехерезада" / Скрін з відео

Одна з найдорожчих яхт світу "Шехерезада" швидше за все належить президенту Росії Володимиру Путіну. Про це заявили журналісти, які входять у команду російського опозиціонера Олексія Навального, після проведення власного розслідування.

Розслідування показало, що президент країни-агресорки може керувати цією яхтою через третіх осіб. На паперах судно, яке перебуває в італійському порту, "нічийне". Проте журналістам вдалося дістати повний список екіпажу судна. І тоді виявилося, що усі люди, які працюють на яхті, так чи інакше пов’язані з Путіним. При цьому половина з екіпажу є співробітниками Федеральної служби охорони Росії (ФСО) – спецслужби, яка охороняє керівництво країни.

"На ній (яхті – ред.) працюють люди, які офіційно числяться охоронцями та особистим персоналом Путіна. Ті ж самі люди, які забезпечують побут у його резиденції, у його поїздках, все його життя", – зазначають журналісти.

Вони звертають увагу, що раніше у ЗМІ різних країн уже були підозри, що власником "Шехерезади" може бути саме Путін. Проте раніше не було знайдено сильних доказів цієї версії.

Яхта "Шехерезада" / Скрін з відео

Яхта зараз стоїть у порту Марина-ді-Каррара (Marina di Carrara) на західному узбережжі Італії. Вона коштує 700 мільйонів доларів. Довжина судна – 140 метрів, яхта має шість поверхів палуб. На "Шехерезаді" є, зокрема, два вертолітні майданчики, басейн, спа-комплекс, салон краси, величезні гостьові кімнати і каюти тощо.

Автори розслідування наголосили, що вимагають негайного арешту та конфіскації яхти "Шехерезада", адже, якщо її власником насправді є Путін, то вона теж може підпасти під санкції західних країн.

Яхта "Шехерезада" / Скрін з відео

Також журналісти зазначили, що яхту, по суті, було куплено за гроші, "вкрадені у російських пенсіонерів, вчителів та лікарів, а також російських солдатів, яких обманом відправляють помирати та вбивати на потрібну лише Путіну війну з Україною".

Варто зазначити, що раніше американське видання The New York Times повідомляло, що яхта "Шехерезада" перебуває під пильною увагою італійської фінансової поліції, яка проводить зараз своє розслідування. Видання повідомляло про це 8 березня цього року.

Раніше в МВС України пояснили, що російському диктатору Путіну насправді вигідні санкції проти російських олігархів, адже після цього олігархи надалі зможуть вкладати гроші лише в Росію.

Також раніше генерал США пояснив, чому оточення захоче повалити Путіна. Оточення президента країни-агресорки і так втратило багато через санкції, і вони не захочуть втрачати ще більше.

Читайте також: