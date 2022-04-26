Моторошна травма хребта: колишній друг Путіна розповів про здоров'я президента РФ

Хотілося щоб Володимир Путін закінчив на лаві підсудних, каже Сергій Пугачов.
Про стан здоров'я і ймовірні проблеми у президента РФ Володимира Путіна розповів його колишній друг, мільярдер Сергій Пугачов, який виїхав і Росії.
Як розповів він у інтерв'ю Олесі Бацман, сказати точно про стан здоров'я президента РФ поки не можна.
"Здоров'я у нього, ну, крім того, як я пам'ятаю, він при мені впав з коня і пошкодив хребет, особливо більше нічого не пам'ятаю такого. Ходив він після цього місяця два погано, лежав, корсет носив. У нього періодично це виникало довгі роки", - зазначив співрозмовник.
За його словами, іншим глава РФ не ділився з ним, ні про які онкологічні хвороби. "У лазні я з ним парився, нічого такого не бачив", - сказав Пугачов.
Колишній друг Путіна також спрогнозував ймовірність його засудження трибуналом.
"Хотілося щоб закінчив на лаві підсудних в якомусь трибуналі як військовий злочинець", - додав колишній друг президента РФ.
Нагадаємо, раніше астропсихолог Валентина Віттрок заявила про те, що президент РФ Володимир Путін з великою часткою ймовірності змінив дату свого народження.
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