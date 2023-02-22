"Жереб кинуто": сварка Путіна і Патрушева вийшла на новий рівень - ЗМІ

Силові еліти на чолі з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим нібито були розчаровані відсутністю перспектив запуску транзиту влади.

Путін не збирається залишати президентське крісло, що нібито розлютило силові еліти / Фото Вікіпедія, скріншот

У вівторок, 21 лютого, російський диктатор Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних зборів. Це звернення нібито розчарувало багатьох в оточенні господаря Кремля.

Зокрема, силові еліти на чолі з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим були розчаровані відсутністю перспектив запуску транзиту. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

"Путін не просто не запустив транзит, але в своїй промові дав чітко зрозуміти, що не збирається залишати президентське крісло до кінця, яким би цей кінець не був", - йдеться у повідомленні.

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При цьому на каналі зазначають, що непрямі похвали в посланні міністра сільського господарства Росії Дмитра Патрушева "були сприйняті секретарем Радбезу як знущання".

"Опинившись в колі близьких після промови президента, Микола Патрушев першою фразою вимовив: "Ну, що ж, жереб кинуто". Сварка між президентом і секретарем Радбезу виходить на новий рівень", - пише генерал СЗР.

Зазначається також, що "олії у вогонь" підлив президент США Джозеф Байден, який, виступаючи, в Польщі пообіцяв справедливий суд для винних у розв'язуванні війни та військових злочинців.

"Обіцянка Байдена була цілком прямою та конкретною на відміну від більш ніж півторагодинного "розмазування соплів" президентом Росії. Розчарований і фінансово-економічний блок, якому доведеться шукати можливості виконувати нездійсненні обіцянки президента", - йдеться у повідомленні.

В цілому, послання Путіна Федеральним Зборам було переписано в світлі перспектив нового етапу лікування президента РФ та "стало в підсумку нейтральним і сірим набором слів, здебільшого ні про що".

Як повідомляв Главред, кремлівський директор Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив зі своїм посланням Федеральним Зборам. Він обрушився пропагандистськими звинуваченнями на адресу України та Заходу. Основні тези з промови Путіна можна почитати в матеріалі: Довга війна проти України і загроза ядерними випробуваннями: що наляпав Путін у своєму посланні.

Нагадаємо, серед іншого Путін заявив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНВ).

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